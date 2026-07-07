Fuego
Interrumpida la circulación de la R4 y la R8 entre Martorell y Gelida por un incendio próximo a la zona de vías
Protecció Civil ha recibido 140 llamadas al 112 por el fuego de vegetación en el que trabajan 10 dotaciones de los Bombers
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
ACN
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
La circulación de la R4 y la R8 ha quedado interrumpida entre las estaciones de Gelida y Martorell Central. La causa es la quema de vegetación de ribera y cañas, en una zona de barracas y maquinaria agrícola junto a las vías del tren, en Martorell, según han informado los Bombers este martes al mediodía.
Trabajan en el lugar 10 dotaciones del cuerpo, que han pedido el corte de la catenaria. Protecció Civil ha recibido 140 llamadas al teléfono de emergencias 112 por este incendio.
Por su parte, Adif ha informado de que la circulación está interrumpida entre las estaciones de Sant Sadurní d'Anoia y Martorell Central por el incendio, con afectaciones en el núcleo del servicio de Rodalies.
Fuente: Regió7
- Dan Buettner, experto en longevidad: 'Las personas que más viven no solo hacen más ejercicio, están construyendo amistades
- La simultaneidad de incendios tensiona a los Bomberos: 'El de Sentmenat, de gran intensidad, es el que más preocupa
- Un 40% de los pacientes con cáncer de próstata reciben tratamientos que pueden favorecer la osteoporosis
- Las extrabajadoras despedidas del Institut Josep Carreras denuncian en Europa que no fueron protegidas tras alertar de las irregularidades
- Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora del fuego en la Bisbal
- Muere en un accidente de tráfico Iván Sanz, CEO de la bodega Dehesa de los Canónigos, junto a su mujer y dos hijos menores: sobrevive la pequeña de 9 años, herida grave
- Un niño de 9 años con coeficiente intelectual 146 gana las olimpiadas de matemáticas: 'Todos somos genios, solo que cada uno es especial en algo diferente
- Una incidencia en la estación del aeropuerto obliga a los trenes de la R2 Nord a iniciar y finalizar el recorrido en El Prat