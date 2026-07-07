Interrumpida la circulación de la R4 y la R8 entre Martorell y Gelida por un incendio próximo a la zona de vías

La circulación de la R4 y la R8 ha quedado interrumpida entre las estaciones de Gelida y Martorell Central. La causa es la quema de vegetación de ribera y cañas, en una zona de barracas y maquinaria agrícola junto a las vías del tren, en Martorell, según han informado los Bombers este martes al mediodía.

Trabajan en el lugar 10 dotaciones del cuerpo, que han pedido el corte de la catenaria. Protecció Civil ha recibido 140 llamadas al teléfono de emergencias 112 por este incendio.

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Por su parte, Adif ha informado de que la circulación está interrumpida entre las estaciones de Sant Sadurní d'Anoia y Martorell Central por el incendio, con afectaciones en el núcleo del servicio de Rodalies.

Fuente: Regió7