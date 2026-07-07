Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Portugal - EspañaIncendiosCaso AndicEstados Unidos - BélgicaOla de calorEl tiempo hoyViviendaBomberosSentmenat
instagramlinkedin

El azote del verano

Incendios hoy, 7 de julio, en Catalunya y España: consulta el mapa con los principales fuegos activos

Última hora de los incendios activos en Catalunya y España | DIRECTO

El incendio en el Anoia (Barcelona).

El incendio en el Anoia (Barcelona). / Acn / Jordi Borràs

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con el verano, el riesgo de incendios forestales se incrementa en buena parte de Catalunya y el resto de España, favorecido por las altas temperaturas, la baja humedad, la sequedad acumulada de la vegetación y los episodios de viento. En estas condiciones, cualquier foco puede propagarse con rapidez y convertirse en una emergencia de gran alcance, especialmente en zonas rurales, forestales o próximas a núcleos habitados.

Durante los meses de más calor, los servicios de emergencias mantienen una vigilancia constante sobre los principales incendios activos, en los que la evolución de las llamas puede cambiar en cuestión de horas. La localización de los focos, su perímetro, la intensidad del fuego y las condiciones meteorológicas son factores clave para seguir la afectación sobre el territorio y anticipar posibles riesgos para la población y el medio natural.

Incendios activos en Catalunya hoy

En Catalunya, la jornada vuelve a estar marcada por la atención sobre el riesgo de incendios en un territorio especialmente vulnerable durante los meses de verano, con áreas forestales próximas a zonas habitadas, masas de vegetación expuestas al calor y unas condiciones que se pueden alterar rápidamente según el viento y la humedad. La vigilancia de los focos activos y de las zonas de mayor riesgo resulta clave para seguir la afectación sobre el territorio y anticipar posibles cambios en la emergencia.

Incendios activos en España

En el conjunto de España, la campaña estival vuelve a situar los incendios forestales entre los principales riesgos ambientales y de protección civil, especialmente en un territorio expuesto a episodios de calor intenso, sequedad acumulada y cambios bruscos de viento. Sin ir más lejos, la primera gran ola de calor del verano dejó en el mes de junio un balance total de 212 muertes prematuras en todo el país y temperaturas que alcanzaron los 45 grados centígrados, habiéndose registrado además los dos días más cálidos de este mes desde que existen datos.

Noticias relacionadas

El incendio de La Bisbal, estabilizado en un 70 %, quema una casa y una masía, sin heridos

El incendio de La Bisbal, estabilizado en un 70 %, quema una casa y una masía, sin heridos / Bombers / DDG

Asimismo, los precedentes recientes muestran la capacidad de estos fuegos para extenderse con rapidez y alcanzar una elevada afectación territorial: en 2022, uno de los años más complicados de la última década, ardieron más de 267.000 hectáreas de superficie forestal y se registraron 57 grandes incendios, según los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica. En este contexto, el seguimiento de los focos activos permite medir la evolución de una emergencia que puede cambiar en pocas horas y movilizar recursos en distintos puntos del país.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dan Buettner, experto en longevidad: 'Las personas que más viven no solo hacen más ejercicio, están construyendo amistades
  2. La simultaneidad de incendios tensiona a los Bomberos: 'El de Sentmenat, de gran intensidad, es el que más preocupa
  3. Un 40% de los pacientes con cáncer de próstata reciben tratamientos que pueden favorecer la osteoporosis
  4. Las extrabajadoras despedidas del Institut Josep Carreras denuncian en Europa que no fueron protegidas tras alertar de las irregularidades
  5. Muere en un accidente de tráfico Iván Sanz, CEO de la bodega Dehesa de los Canónigos, junto a su mujer y dos hijos menores: sobrevive la pequeña de 9 años, herida grave
  6. Un niño de 9 años con coeficiente intelectual 146 gana las olimpiadas de matemáticas: 'Todos somos genios, solo que cada uno es especial en algo diferente
  7. Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora del fuego en la Bisbal
  8. Una incidencia en la estación del aeropuerto obliga a los trenes de la R2 Nord a iniciar y finalizar el recorrido en El Prat

Incendios hoy, 7 de julio, en Catalunya y España: consulta el mapa con los principales fuegos activos

Incendios hoy, 7 de julio, en Catalunya y España: consulta el mapa con los principales fuegos activos

Los toros de Fuente Ymbro inauguran los Sanfermines 2026 con un rápido y emocionante encierro sin heridos por asta

Los toros de Fuente Ymbro inauguran los Sanfermines 2026 con un rápido y emocionante encierro sin heridos por asta

Estabilizado el incendio de la comarca barcelonesa de Anoia

Estabilizado el incendio de la comarca barcelonesa de Anoia

DIRECTO | Protecció Civil levanta el confinamiento en las zonas afectadas por el incendio en la comarca de la Anoia

DIRECTO | Protecció Civil levanta el confinamiento en las zonas afectadas por el incendio en la comarca de la Anoia

La lince Waka muere atropellada por un tren: el programa de reintroducción en Aragón sufre su primer revés

La lince Waka muere atropellada por un tren: el programa de reintroducción en Aragón sufre su primer revés

Carlos Baño preside Facpyme con un mandato caducado desde hace más de un año

Carlos Baño preside Facpyme con un mandato caducado desde hace más de un año

Los pisos de alta gama ganan presencia en Vigo: crecen las ofertas de viviendas con precios que parten desde el medio millón de euros

Los pisos de alta gama ganan presencia en Vigo: crecen las ofertas de viviendas con precios que parten desde el medio millón de euros

Botellas de plástico y vidrio: un sistema sencillo para evitar la pesca accidental de delfines

Botellas de plástico y vidrio: un sistema sencillo para evitar la pesca accidental de delfines