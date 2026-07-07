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Fuego en el Empordà

Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora del fuego en La Bisbal y Sentmenat

La simultaneidad de incendios tensiona a los Bomberos: "El de Sentmenat, de gran intensidad, es el que más preocupa"

Continúa la lucha contra los fuegos declarados en Soneja (Castellón) y en La Bisbal d'Empordà (Girona)

Continúa la lucha contra los fuegos declarados en Soneja (Castellón) y en La Bisbal d'Empordà (Girona)

EFE / David Borrat

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Germán González

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 Los Bomberos de la Generalitat se enfrentan a tres incendios forestales simultáneos e "importantes", en concreto en Sentmenat (Barcelona); en la comarca barcelonesa de Anoia, donde Protección Civil ha pedido el confinamiento de 4.300 personas; y en Artesa de Segre (Lleida).

Con el gran incendio del Empordà estabilizado pero aún sin controlar, los bomberos están desplegados este lunes en tres "importantes" incendios forestales

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