Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora del fuego en La Bisbal y Sentmenat

Los Bomberos de la Generalitat se enfrentan a tres incendios forestales simultáneos e "importantes", en concreto en Sentmenat (Barcelona); en la comarca barcelonesa de Anoia, donde Protección Civil ha pedido el confinamiento de 4.300 personas; y en Artesa de Segre (Lleida).

Con el gran incendio del Empordà estabilizado pero aún sin controlar, los bomberos están desplegados este lunes en tres "importantes" incendios forestales

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También en Les Gavarres Además, los Bomberos deben mantener sus esfuerzos en el macizo de Les Gavarres (Girona), donde el incendio declarado el pasado viernes sigue estabilizado. La UME ha vuelto a enviar unidades del Cuarto Batallón de Intervención a Cataluña para ayudar a la Generalitat en la extinción de los múltiples incendios declarados este lunes. Según ha informado la UME en las redes sociales, estas unidades se desplegarán en los dos incendios que más preocupan ahora en Cataluña, los de Carme y Sentmenat, que avanzan sin control tras quemar 400 y 90 hectáreas, respectivamente.

Trabajos de madrugada Además, esta misma fuente ha señalado que, en el incendio de Sentmenat, también en la provincia de Barcelona, las labores de extinción contarán esta madrugada con el trabajo de 61 dotaciones. Este último incendio, originado por una excavadora que se ha incendiado en una zona de campos de cultivo de difícil acceso, es el que más preocupa a las autoridades, puesto que sigue sin control tras afectar a unas 90 hectáreas, un 98 % en terreno forestal y un 2 % agrícola, aunque podría llegar a afectar a 2.000 hectáreas. El tercer incendio al que han tenido que hacer frente los bomberos este lunes ha sido uno declarado en Artesa de Segre (Lleida), aunque ya ha quedado controlado tras quemar 32 hectáreas.

El incendio de Anoia afecta a una zona industrial de La Pobla de Claramunt (Barcelona) El incendio declarado este lunes en el municipio de Carme, en la comarca barcelonesa de Anoia, que ha calcinado una superficie aproximada de 400 hectáreas, ha afectado a una zona de industrias del municipio de La Pobla de Claramunt, donde los bomberos ya trabajan para contener las llamas. Los Bomberos de Catalunya han informado, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, de que durante la madrugada de este martes continuarán las labores de extinción junto a los Bomberos del Ayuntamiento de Barcelona y la Unidad Militar de Emergencias (UME), con un dispositivo integrado por 72 dotaciones.

Buenas noches, hasta aquí el directo sobre la situación de los incendios en Catalunya este lunes. La información puntual sobre el fuego volverá este martes a primera hora.

Pla Alfa Gran parte de Catalunya estará mañana bajo peligro muy alto de incendios forestales. A partir de medianoche, los Agents Rurals ampliarán el nivel 4 del Pla Alfa por peligro extremo a un total de 111 municipios de 18 comarcas. Por ello, quedará restringido el acceso a los espacios naturales de Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Montserrat, La Ribera Salada, Baronia de Rialb y Gavarres.

El Govern pide la ayuda de la UME para atender la simultaneidad de incendios en Catalunya La consellera de Interior, Núria Parlon, ha pedido la ayuda de la UME para atender la simultaneidad de incendios en Catalunya. Se incorporarán a la extinción de los incendios de Sentmenat y el Anoia. El inspector jefe de Bombers, David Borrell, ha asegurado que no son pesimistas de cara a las próximas horas en el incendio de Sentmenat, donde se trabaja para proteger la urbanización del Farell. Han concentrado a un centenar de vecinos en un confinamiento agrupado protegido por tres vehículos de Bombers. Se ha mostrado optimista con el del Anoia, ya que se está consiguiendo contenerlo y evitar que pueda avanzar hacia Montserrat. "Somos optimistas de cara a poder realizar alguna maniobra de estabilización en este flanco", ha dicho. El fuego ha afectado a tres naves y algunas edificaciones. Lea aquí la noticia completa.

"Somos optimistas" David Borrell, jefe operativo de los Bombers de la Generalitat, ha explicado que el cuerpo está evitando que el incendio de Anoia vaya hacia la zona de Montserrat "porque podría superar las 4.000 hectáreas de potencial". Asimismo, ha asegurado que su objetivo se está cumpliendo, y "somos optimistas para estabilizar la parte noreste". Pese a que no ha habido grandes daños inmobiliaros, el fuego sí ha calcinado 3 naves que estaban en la cabeza del incendio así como un punto verde en La Pobla de Claramunt.

"Estamos en plena ola de calor y con mucho peligro de incendios" Bombers está optando por una estraegia conservadora para proteger a los ciudadanos de las poblaciones afectadas y evitar el colapso del cuerpo de emergencias. La consellera de Interior, Núria Parlon, ha agradecido la movilización de los bomberos de Barcelona y espera que "en las próximas horas" los incendios avancen en una buena dirección y que se puedan estabilizar lo antes posible. Asimismo, ha asegurado que la simultaneidad de tantos fuegos complica las tareas de extinción, y que "estamos en plena ola de calor y con mucho peligro de incendios en gran parte del territorio", ha advertido.

Núria Parlon pide la ayuda de la UME La consellera de Interior, Núria Parlon, ha pedido ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante la peligrosidad de los cuatro incendios con un fuerte potencial de afectación (Les Gavarres, Sentmenat, Carme, Artesa de Segre). Las primeras unidades se incorporarán desde Zaragoza.