Incendios en Catalunya y resto de España hoy, en directo: última hora de los fuegos activos en La Bisbal, Anoia, Sentmenat y Perpinyà

El calor extremo obliga 'casals' y campos de treball a cambiar rutas y actividades: "Es criminal"

La segunda gran ola de calor del verano ha puesto a Catalunya en alerta ante la previsión de temperaturas extremas durante varios días y ha obligado a los 'casals' de verano y campos de trabajo de las comarcas gerundenses a reprogramar actividades, buscar sombras, adelantar horarios y reducir al mínimo la exposición al sol. Con máximas que pueden superar los 42 grados en algunos puntos del país y el riesgo de incendio condicionando muchas actividades al aire libre, entidades y ayuntamientos han tenido que adaptar el día a día de niños y jóvenes con una consigna clara: agua, sombra y más actividades en interiores, menos esfuerzos durante las horas centrales del día y actividades alternativas.

En la ciudad de Girona, entidades como la asociación juvenil Salsa Jove han tenido que mover piezas para adaptarse al calor. Con sede en el barrio de Taialà y 140 niños y jóvenes inscritos en alguno de los cinco casales que actualmente tienen en marcha, repartidos entre el local social, el casal de mayores y el Centro Cívico Ter, los termómetros les han obligado a replantear la planificación inicial. “Ahora jugamos de sombra en sombra”, resume el presidente de la asociación, Narcís Reguero. El casal de deportes de aventura, que se realiza sobre todo en la calle y en contacto con el medio natural, tenía previsto hacer esta semana una vía ferrata en Castell d’Aro, pero han decidido anular la actividad por la ola de calor y el incendio que todavía sigue activo en Les Gavarres. En lugar de eso, los participantes harán juegos de agua o una salida en kayak.