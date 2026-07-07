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Incendios en Catalunya y resto de España hoy, en directo: última hora de los fuegos activos en La Bisbal, Anoia, Sentmenat y Perpinyà
La simultaneidad de incendios tensiona a los Bomberos: "El de Sentmenat, de gran intensidad, es el que más preocupa"
Catalunya mantiene el modelo de prevención de incendios de Les Gavarres: "Con calor extremo y tramontana, aunque haya gestión, el bosque arde"
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.
Los Bomberos de la Generalitat luchan contra los incendios en un verano marcado por olas de calor y temperaturas récord con el agravante añadido de la simultaneidad. En estos momentos sigue ardiendo el de Sentmenat (Vallès Occidental); y en las últimas horas se han estabilizado en de Anoia y el de Artesa de Segre. El gran incendio de Les Gavarres está estabilizado pero aún sin controlar. Y en Perpinyà, el fuego no ha avanzado pero sigue sin controlar.
Meritxell Comas
El calor extremo obliga 'casals' y campos de treball a cambiar rutas y actividades: "Es criminal"
La segunda gran ola de calor del verano ha puesto a Catalunya en alerta ante la previsión de temperaturas extremas durante varios días y ha obligado a los 'casals' de verano y campos de trabajo de las comarcas gerundenses a reprogramar actividades, buscar sombras, adelantar horarios y reducir al mínimo la exposición al sol. Con máximas que pueden superar los 42 grados en algunos puntos del país y el riesgo de incendio condicionando muchas actividades al aire libre, entidades y ayuntamientos han tenido que adaptar el día a día de niños y jóvenes con una consigna clara: agua, sombra y más actividades en interiores, menos esfuerzos durante las horas centrales del día y actividades alternativas.
En la ciudad de Girona, entidades como la asociación juvenil Salsa Jove han tenido que mover piezas para adaptarse al calor. Con sede en el barrio de Taialà y 140 niños y jóvenes inscritos en alguno de los cinco casales que actualmente tienen en marcha, repartidos entre el local social, el casal de mayores y el Centro Cívico Ter, los termómetros les han obligado a replantear la planificación inicial. “Ahora jugamos de sombra en sombra”, resume el presidente de la asociación, Narcís Reguero. El casal de deportes de aventura, que se realiza sobre todo en la calle y en contacto con el medio natural, tenía previsto hacer esta semana una vía ferrata en Castell d’Aro, pero han decidido anular la actividad por la ola de calor y el incendio que todavía sigue activo en Les Gavarres. En lugar de eso, los participantes harán juegos de agua o una salida en kayak.
Casas quemadas en la urbanización Les Garrigues
Un hotel de la Pobla de Claramunt ha alojado a vecinos de la urbanización de Les Garrigues (Pobla de Claramunt, Anoia) que no han podido volver a casa. Algunos vecinos que han podido acceder a la urbanización, acompañados por los bomberos, para recoger pertenencias y sus animales, afirman que en la parte alta del núcleo hay casas y patios quemados.
Protecció Civil insta a los vecinos no confinados de Sentmenat y Anoia a que eviten desplazamientos
Protecció Civil insta a los vecinos de la urbanización Les Garrigues (Pobla de Claramunt) y del núcleo urbano de Sentmenat que no se encuentren confinados a que eviten desplazamientos para faciltiar las labores de extinción de los incendios. "Cierren puertas y ventanas", piden.
13 heridos leves en los incendios de Sentmenat y Anoia
En Sentmentat, el SEM ha atendido hasta este momento a siete hombres que han sido dados de alta en el mismo lugar. En el incendio de Carme-La Pobla de Claramunt los equipos médicos han atendido a otros seis hombres: dos han sido dados de alta in situ, tres leves han sido trasladados al Hospital de Igualada, centro médico donde también ha ingresado un sexto vecino en estado menos grave.
Episodio de simultaneidad
Los Bombers siguen trabajando "intensamente" en el episodio de simultaneidad de incendios forestales en Catalunya. Según el último parte informativo, el fuego de Sentmenat sigue activo; el de Anoia y la Bisbal están estabilizados y el de Artesa ya ha sido controlado.
El incendio de Perpinyà no avanza por los cortafuegos pero sigue sin estar controlado
El incendio en los Pirineos Orientales, que ya ha arrasado 4.900 hectáreas cerca de Perpignyà, no ha avanzado durante la noche gracias, entre otras medidas, a los contrafuegos encendidos por los bomberos. En total, 12.000 personas han sido evacuadas, informó el martes por la mañana el prefecto del departamento. El fuego, sin embargo, dista mucho de estar controlado.
Los cerca de 800 bomberos movilizados, la mayoría desde que comenzó el incendio el sábado por la noche en Trévillach, han puesto en marcha una estrategia de «fuegos tácticos», explicó Pierre Regnault de la Mothe, prefecto de los Pirineos Orientales. Esta estrategia consiste en encender contrafuegos para contener, limitar e impedir la propagación del incendio.
Valentina Raffio
Catalunya activa los primeros avisos rojos por calor extremo ante un martes en que se esperan máximas por encima de los 43ºC
Catalunya activa este martes su primera tanda de avisos rojos por calor extremo y pone en alerta a un total de cinco comarcas del Ponent ante el riesgo de que se superen máximas por encima de los 43 grados. Los avisos más severos, activados a partir de mediodía, se concentran en la Noguera, Segrià, Pla d'Urgell, Garrigues y Ribera d'Ebre. En el resto del territorio hay activados avisos de nivel naranja y amarillo ante una jornada en la que se espera que las termómetros suban de forma exponencial respecto a los valores registrados en los últimos días y se alcancen cifras superiores a los 40 grados en decenas de municipios catalanes. Las autoridades piden extremar precauciones mientras dure la ola de calor por el peligro que suponen estas temperaturas tanto para la salud de las personas como para el riesgo de incendios en el territorio.
Valentina Raffio
La falta de sueño sostenida puede provocar un aumento de peso de hasta medio kilo en apenas un mes y medio
Dormir poco nos hace más torpes, más irritables y nos deja con menos energía para hacer frente al día. Pero no solo. Un estudio sugiere que la falta de sueño sostenida puede provocar un aumento de peso de hasta medio kilo en apenas seis semanas, así como un incremento de la circunferencia de la cintura y un mayor riesgo de desarrollar alteraciones cardiometabólicas relacionadas con enfermedades como, por ejemplo, la diabetes tipo 2 y varias patologías cardiovasculares. Según explica un equipo de investigadores de la Universidad de Columbia en un artículo, los datos demuestran que la falta crónica de sueño puede contribuir gradualmente tanto a un aumento de peso como al deterioro metabólico. Esto no significa que una noche de mal sueño haga engordar sino que, en general, no mantener un descanso adecuado es un hábito tan perjudicial como una mala alimentación sostenida o el sedentarismo prolongado.
Guillem Costa
Catalunya mantiene el modelo de prevención de incendios de Les Gavarres: "Con calor extremo y tramontana, aunque haya gestión, el bosque arde"
Después de que las llamas hayan afectado a más de 2.400 hectáreas del macizo de Les Gavarres (Baix Empordà), algunas de ellas gestionadas previamente, el primer gran incendio forestal del verano en Catalunya arroja una pregunta: ¿ha servido de algo el plan forestal que se había empezado a poner en marcha en Les Gavarres? A bote pronto, Quim Gubau, director del consorcio encargado de gestionar el espacio, pone sobre la mesa una primera reflexión: "Con circunstancias como la tramontana, la marinada y casi 40 grados de temperatura, aunque se haya realizado gestión forestal previa, el bosque arde".
El incendio forestal de los últimos días ha evidenciado que, a pesar de que en Les Gavarres se hubiera empezado a trabajar en infraestructuras y actuaciones pensadas para detener el fuego, ninguna de estas acciones es una "garantía" ante los incendios de sexta generación. "Con viento potente y humedad baja, haber gestionado varias hectáreas, sobre el papel, abre una oportunidad de trabajo para los bomberos, pero no asegura que no haya fuegos", sostiene Gubau, que aun así, recuerda que todavía quedaba una parte del trabajo diseñado por hacer.
Vecinos confinados
La evolución del incendio se vive también con preocupación desde los municipios más directamente afectados. En Sentmenat están confinadas la urbanización Can Vinyes y Mas d’Encisa. En Caldes de Montbui continúa también confinado el núcleo de El Farell, en lo alto de la montaña.
El alcalde de Caldes, Isidre Pineda, detalla que el núcleo tiene una única carretera de acceso y está situado a ocho kilómetros del casco urbano, lo que lo convierte en un punto especialmente “delicado”. Pineda recuerda que este martes “es importante que no haya desplazamientos ni autoevacuaciones”.
La alcaldesa de Sentmenat, Montserrat Rueda, ha detallado también que, como medida de “prudencia”, se ha decidido cerrar los casales de verano en el municipio: “Nos hemos encontrado con mucho humo en el municipio y la gente estaba angustiada. Hemos preferido que la gente se quede lo más tranquila posible en su casa, que es lo mejor que podemos hacer”.
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