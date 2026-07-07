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En Mataró

Los Bombers trabajan en un incendio en una nave industrial de Argentona que es visible desde la C-32

El fuego no ha provocado "daños personales", pero sí se registran varios kilómetros de retenciones en ambos sentidos

El incendio en la C-32 a la altura de Mataró

El incendio en la C-32 a la altura de Mataró

El incendio en la C-32 a la altura de Mataró / EL PERIÓDICO

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Seis dotaciones de los Bombers trabajan en un incendio en Argentona que afecta a palets de un recinto de una nave industrial ubicada en la calle Can Negoci y que es visible desde la C-32.

Los Bombers han recibido el aviso a las 13:30 horas de un fuego que no ha provocado "daños personales", pero sí se han registrado varios kilómetros de retenciones en ambos sentidos de la C-32. La vía sigue cortada en dirección Girona, pero ya se ha reabierto al tráfico hacia Barcelona.

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