Los Bombers trabajan en un incendio en una nave industrial de Argentona que es visible desde la C-32

Seis dotaciones de los Bombers trabajan en un incendio en Argentona que afecta a palets de un recinto de una nave industrial ubicada en la calle Can Negoci y que es visible desde la C-32.

Los Bombers han recibido el aviso a las 13:30 horas de un fuego que no ha provocado "daños personales", pero sí se han registrado varios kilómetros de retenciones en ambos sentidos de la C-32. La vía sigue cortada en dirección Girona, pero ya se ha reabierto al tráfico hacia Barcelona.