Un nuevo incendio agrícola en la Segarra (Lleida) obliga a confinar dos municipios y varios núcleos urbanos

Biosca, en el Solsonès, y Sanaüja y los núcleos de Massoteres y Torrefeta i Florejacs, en la Segarra, han recibido una alerta de confinamiento por un incendio de origen agrícola que se ha declarado cerca del núcleo de Selvanera, en el municipio de Torrefeta i Florejacs.

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Protecció Civil ha enviado a las 15.45 horas de este martes un mensaje ES-Alert para pedir el confinamiento de la población de varios municipios a raíz del incendio agrícola declarado cerca del núcleo de Selvanera, en el término municipal de Torrefeta i Florejacs (Segarra).

El aviso afecta a los municipios de Biosca y Sanaüja, así como a las zonas próximas a estos núcleos de los municipios de Torrefeta i Florejacs y Massoteres. Los Bombers de la Generalitat trabajan en la extinción del fuego con al menos 28 dotaciones, 22 terrestres y 6 aéreas. El aviso del incendio se ha recibido a las 14.34 horas. Según han informado fuentes de los Bombers, el fuego se habría originado en un campo de cereal sin segar situado en torno al camino de Mascó a Mas de Nadal.

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Tractores de agricultores de la zona dan apoyo a los Bombers para frenar su avance. Además, hay alguna granja en el perímetro que, por ahora, no ha resultado afectada. El incendio ha generado una importante columna de humo y afecta a una superficie aproximada de 72,9 hectáreas, según datos provisionales de los Agents Rurals de las cuatro de la tarde.