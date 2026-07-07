La Fundación «la Caixa» impulsa un verano de ocio educativo para más de 30.000 menores vulnerables
En un contexto marcado por la desigualdad infantil, CaixaProinfancia busca que el verano sea también una oportunidad de aprendizaje, inclusión y desarrollo para los más pequeños
Bego Contreras
Con la llegada del verano, miles de familias afrontan dificultades para conciliar el trabajo con el cuidado de sus hijos. En España, donde uno de cada tres niños crece en situación de pobreza o riesgo de exclusión, el acceso a actividades educativas y de ocio durante las vacaciones sigue siendo un reto para muchas familias.
Para responder a esta realidad, la Fundación «la Caixa» refuerza su programa CaixaProinfancia, que este verano ofrecerá actividades educativas y de ocio a más de 30.000 niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La iniciativa forma parte del compromiso social de la entidad, que destinará más de 700 millones de euros en 2026 a programas de transformación social. Campamentos, colonias urbanas, centros abiertos y talleres culturales y deportivos conforman una oferta diseñada para favorecer el desarrollo personal, la convivencia y la igualdad de oportunidades. El objetivo es que los menores disfruten de un entorno seguro mientras desarrollan habilidades como la autoestima, la autonomía, la creatividad y la empatía. Entre las novedades destaca «¡Campamentos a Escena!», una propuesta con dinámicas teatrales que fomenta el trabajo en equipo, la expresión emocional y la cooperación a través de la creación de obras de teatro. «Las actividades de verano de CaixaProinfancia son mucho más que una propuesta de ocio; favorecen el desarrollo personal y social de niños y adolescentes con pocos recursos», señala Marc Simón, subdirector general de la Fundación «la Caixa.
El programa mantiene además un enfoque integral que no solo acompaña a los menores, sino también a sus familias, mediante refuerzo educativo, atención psicosocial y actividades de ocio durante todo el año. En el último ejercicio, CaixaProinfancia atendió a más de 67.000 niños y adolescentes gracias a la colaboración de más de 475 entidades sociales de toda España. La Fundación «la Caixa» también participa como organismo intermedio del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), impulsando la convocatoria «Más Infancia», que permitirá ampliar las actividades estivales a otros 2.000 menores.
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