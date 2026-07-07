Petición fiscal
La Fiscalía solicita prisión provisional para el detenido por la muerte a tiros del menor en el parque de la Pegaso de Barcelona
El Ministerio Público aprecia riesgo de fuga del investigado, obstrucción a la justicia y reiteración delictiva
La Fiscalía ha solicitado prisión provisional para el detenido por la muerte a tiros del menor de 15 años en el parque de la Pegaso de Barcelona. Según el escrito de la Fiscalía de este martes, el Ministerio Público argumenta que esta medida es "adecuada" dada la "gravedad de los hechos". Con ello pretende evitar el riesgo de fuga del investigado, de quien también aprecia riesgo de obstrucción a la justicia y de reiteración delictiva. Los Mossos d'Esquadra detuvieron el sábado a un hombre por los hechos ocurridos la noche del jueves de la semana pasada. La detención fue practicada por agentes de la División de Investigación Criminal. La investigación continúa abierta y se encuentra bajo secreto de actuaciones.
Los Mossos fueron alertados alrededor de la medianoche por varios testigos que habrían oído disparos en la calle Portugal, en el distrito de Sant Andreu. Varias patrullas se movilizaron y localizaron al menor herido por arma de fuego en estado muy crítico. Finalmente, falleció. El director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, y el intendente Toni Rodríguez comparecieron el viernes para señalar que todo apuntaba a que se trató de una "acción directa" contra la víctima.
La policía explicó que el asesinato parece responder a una "acción directa". Según Trapero y Rodríguez, la hipótesis inicial es que no se trata de un hecho "aleatorio, casual ni accidental", sino de un ataque dirigido específicamente contra el menor, de 15 años.
No obstante, Trapero no confirmó por el momento un enfrentamiento entre bandas y añadió que, por ahora, "ningún elemento" vincula el asesinato con el crimen organizado, pese al uso de armas de fuego. El director general de la Policía subrayó que este asesinato constituye una "línea roja de máxima gravedad".
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