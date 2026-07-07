Detenidos siete jóvenes por herir gravemente a otro con un arma blanca durante las fiestas de Figueres

Los Mossos d'Esquadra han detenido a siete jóvenes, tres de ellos menores de edad, por herir gravemente a otro con un arma blanca durante las fiestas de Santa Creu, en Figueres.

Los hechos se remontan a la madrugada del 1 de mayo, alrededor de las 4:15, cuando unos agentes situados en la zona del escenario observaron a un grupo de jóvenes que se estaban peleando. En ese momento, los mossos identificaron, por un lado, a dos jóvenes que manifestaban que otro les había robado el teléfono móvil y que, al ver a un joven con características similares a las del presunto ladrón, habían iniciado la pelea. Por otro lado, también identificaron a un joven que aseguraba no tener nada que ver con el robo del teléfono. Tras registrarlo, no le encontraron nada.

Hacia las 5:45 de la madrugada, los agentes que participaban en el dispositivo de seguridad fueron alertados de que había un joven gravemente herido en la avenida Costa Brava. Al llegar, comprobaron que el agredido era el mismo joven que habían identificado anteriormente y que presentaba cuatro heridas graves por arma blanca en el cuerpo. Mientras los efectivos policiales buscaban a los posibles autores de la agresión, los servicios de emergencias médicas (SEM) trasladaron a la víctima al hospital de Figueres.

En ese momento, los mossos identificaron en la calle Jonquera a siete jóvenes, algunos de los cuales ya habían sido relacionados con la pelea anterior en la zona del Parc de les Aigües.

Los agentes de la Unidad de Investigación de Figueres comenzaron a reunir distintos indicios para esclarecer la autoría de la agresión y, con la ayuda de varios testigos y el análisis de diferentes imágenes, la investigación logró finalmente vincular a los siete jóvenes con el ataque.

Finalmente, los días 1, 2 y 4 de julio, los agentes localizaron, identificaron y detuvieron en Figueres a los siete jóvenes relacionados con los hechos. Se trata de tres menores de edad y cuatro mayores de edad, a quienes se les atribuye un presunto delito de homicidio doloso en grado de tentativa.

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Los tres menores detenidos quedarán a disposición de la Fiscalía de Menores cuando sean requeridos, mientras que los cuatro detenidos mayores de edad, dos de ellos con antecedentes, ya han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Figueres.