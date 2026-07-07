Catalunya mantiene el modelo de prevención de incendios de Les Gavarres: "Con calor extremo y tramontana, aunque haya gestión, el bosque arde"

Después de que las llamas hayan afectado a más de 2.400 hectáreas del macizo de Les Gavarres (Baix Empordà), algunas de ellas gestionadas previamente, el primer gran incendio forestal del verano en Catalunya arroja una pregunta: ¿ha servido de algo el plan forestal que se había empezado a poner en marcha en Les Gavarres? A bote pronto, Quim Gubau, director del consorcio encargado de gestionar el espacio, pone sobre la mesa una primera reflexión: "Con circunstancias como la tramontana, la marinada y casi 40 grados de temperatura, aunque se haya realizado gestión forestal previa, el bosque arde".

El incendio forestal de los últimos días ha evidenciado que, a pesar de que en Les Gavarres se hubiera empezado a trabajar en infraestructuras y actuaciones pensadas para detener el fuego, ninguna de estas acciones es una "garantía" ante los incendios de sexta generación. "Con viento potente y humedad baja, haber gestionado varias hectáreas, sobre el papel, abre una oportunidad de trabajo para los bomberos, pero no asegura que no haya fuegos", sostiene Gubau, que aun así, recuerda que todavía quedaba una parte del trabajo diseñado por hacer.

"Con viento potente y humedad baja, haber gestionado varias hectáreas abre una oportunidad de trabajo para los bomberos, pero no asegura que no haya fuegos" Quim Gubau, director del Consorci de Les Gavarres

Jaume Minguell, director general de Bosques y Gestión del Medio del Departament d'Agricultura, reivindica los planes desarrollados en el macizo: "Les Gavarres es uno de los lugares donde más trabajo forestal se ha hecho". "Sin ello, quizás estaríamos hablando de un incendio de 10.000 o 20.000 hectáreas", advierte. "Las pistas abiertas en el flanco derecho, por ejemplo, permitieron actuar a los cuerpos de extinción", detalla.

"Sin el trabajo forestal que se ha hecho en Les Gavarres estaríamos hablando de un incendio de 10.000 o 20.000 hectáreas" Jaume Minguell, director general de Bosques y Gestión del Medio del Departament d'Agricultura

Joan Pino, ecólogo y director del CREAF (Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales), va en la misma línea: "Es uno de los lugares en los que se han ejecutado más acciones de reducción de combustible para generar puntos en los que los bomberos puedan actuar, pero al fin y al cabo se trata de un macizo boscoso y mediterráneo en el que no se pueden evitar fuegos". "El objetivo de estas actuaciones no es evitar el fuego sino minimizar su impacto y tratar de evitar un megaincendio que salte de un macizo a otro y arrase decenas de miles de hectáreas", resume Pino.

Una casa dentro del perímetro del incendio de Gavarres / ACN

En las últimas horas, algunas voces han sugerido que Les Gavarres estaban totalmente "abandonadas". Pero Gubau, Minguell y Pino lo niegan. "En la zona, se realizado mucha gestión y muy bien coordinada, que ha modificado el paisaje", dice Minguell. "Si este fuego hubiera tenido lugar hace 10 o 15 años, siendo un incendio de sexta generación y con el viento, se habría encontrado un panorama totalmente distinto y seguramente habría tenido unas consecuencias mucho peores", considera.

"El objetivo no es evitar el fuego sino minimizar su impacto y tratar de evitar un megaincendio que salte de un macizo a otro" Joan Pino, director del CREAF

De hecho, Minguell reivindica el plan de actuaciones de Les Gavarres para el resto de macizos de Catalunya: "Es una buena línea de trabajo que debe intensificarse y expandirse". "Nunca dijimos que la gestión forestal sirviera para evitar un incendio, pero sí para minimizar su magnitud", afirma. El gran reto no es llevar a cabo una política de fuego cero. sino convivir con los incendios pero evitando daños humanos, pérdidas de bienes y catástrofes ambientales.

Minguell explica que no se podrán gestionar todos los bosques: "Tenemos bosques que nos ofrecen servicios, biodiversidad y salud durante muchos meses, pero durante el verano se convierten en combustible y nos obligan a estar pendientes de ellos; es el peaje que pagamos por tener bosques durante el resto del año". ¿Cuáles deben ser las prioridades, a la hora de realizar talas? "Nuestra idea pasa por cortar árboles en las inmediaciones de las edificaciones y en puntos estratégicos que generen oportunidades a los bomberos", responde Minguell. Además, también se plantea eliminar bosque y crear espacios abiertos en algunas zonas.

Revisar las actuaciones

"En los próximos días, estudiaremos qué ha servido y qué no y podremos extraer conclusiones", expone Minguell. Pero que las llamas hayan arrasado 2.400 de las casi 30.000 hectáreas que conforman Les Gavarres no significa que las infraestructuras creadas no sirvieran para nada: "Tal vez los focos secundarios hubiesen sido mucho más dañinos".

Más allá de la gestión dentro de un mismo macizo, que se debe seguir realizando en la línea marcada por Les Gavarres, la Generalitat presentó semanas atrás un plan para crear grandes ejes de confinamiento, un modelo que el president, Salvador Illa, ha recordado durante los últimos días. Estos trabajos no evitarían un fuego de 2.400 hectáreas como el del pasado viernes en el Baix Empordà, sino que frenarían un megaincendio capaz de saltar de un macizo a otro.

Los expertos aseguran que la zona quemada se recuperará de forma relativamente rápida y defienden mantener algunos espacios quemados abiertos

"Tenemos que aceptar que no podemos gestionar el 40% del territorio", añade Pino. "La gestión del incendio de Les Gavarres fue un éxito y, teniendo en cuenta las circunstancias, a lo mejor a las 2.400 hectáreas afectadas es a lo que podemos aspirar en el actual contexto", reflexiona. "Pese a que tomemos medidas, que debemos hacerlo, estas no nos blindarán del todo contra los incendios", prosigue. Pino incluso augura que en un futuro, una parte de la gestión forestal la harán el mismo fuego, las sequías y los herbívoros y anticipa que nos dirigimos a un escenario de "bosques más secos y más quemados". "Aspirar a recuperar el mosaico tradicional y a que la gente viva en los bosques y los explote es un poco utópico en la época del petróleo barato y accesible", añade.

¿Y qué pasará en los próximos años en Les Gavarres tras este incendio? "Los alcornoques rebrotan a partir de las copas de los árboles de forma relativamente rápida", constata el ecólogo, que señala que la recuperación será paulatina y se podrá ver en pocos años, primero a través de matorrales. Aun así, defiende que puede ser interesante mantener alguno de los espacios abiertos que ha generado el incendio.

Sobre esta cuestión, Minguell avanza que el nuevo plan de gestión del espacio se deberá elaborar teniendo en cuenta las afectaciones del incendio, que han cambiado las prioridades, ya que lo que se acaba de quemar no puede volver a arder hasta que haya pasado un tiempo.