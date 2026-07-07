Catalunya aumenta la subvención a las escuelas infantiles privadas hasta los 1.000 euros por cada alumno de I-2

El Govern ha aprobado este martes un aumento de las ayudas destinadas a las escuelas infantiles privadas para el alumnado de I-2, con el objetivo de que los centros puedan trasladar a las familias descuentos proporcionales en las cuotas (la I-2 en las públicas hace años que es gratuito). La subvención por alumno y curso en la privada pasará de 800 a 1.000 euros en el curso 2026-2027, a partir de septiembre. El 'acord de Govern' también incluye el incremento de la aportación adicional prevista para el alumnado vulnerable en estos centros.

Con esta medida, el Ejecutivo quiere "avanzar" en la universalización "progresiva" del primer ciclo de educación infantil [pese a las promesas, la gratuidad en la pública sigue encallada en I-2] y reforzar las "políticas de apoyo a las familias", especialmente en materia de conciliación laboral y familiar, según destaca el acuerdo, que apunta un último objetivo: frenar la desaparición de plazas en escuelas infantiles privadas, una tendencia que, según datos de las patronales del sector confirmadas por el Govern, se ha ido acentuando en los últimos cursos (una de cada tres guarderías privadas ha cerrado desde 2001 en Catalunya).

Formación de una ciudadanía crítica

El Govern ha aprobado también este martes el Plan Interdepartamental de Educación para la Sostenibilidad 2026-2030, impulsado por las consellerias de Territori, Habitatge i Transició Ecològica y de Educació y FP con el objetivo de "contribuir a la formación de una ciudadanía crítica, comprometida y capacitada para afrontar los grandes retos socioambientales actuales y futuros".

La LEC y en el currículo vigente ya incorporan la "perspectiva ecosocial" como elemento central del aprendizaje

El plan -desgrana el acuerdo- nace en un contexto de crisis ecosocial global, marcado por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación de los recursos naturales y la superación de "los límites planetarios".

Un paso más de las 'escuelas verdes'

Catalunya cuenta con una trayectoria consolidada en educación para la sostenibilidad, con iniciativas como el Programa Escoles Verdes y la Xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya (XESC), además de la implicación de entidades, administraciones locales y comunidades educativas -señalan desde el Govern- y el nuevo plan aprobado este martes quiere ser, añaden, "un paso adelante para reforzar, coordinar y ampliar estas experiencias".

El plan -alineado con los principales marcos internacionales, europeos y estatales, como la Agenda 2030- se enmarca en la LEC y en el currículo vigente, que incorpora la "perspectiva ecosocial" como elemento central del aprendizaje.

Cuatro ejes

El Plan se estructura en cuatro ejes. El primero se centra en el alumnado y busca que adquiera las competencias necesarias para ser parte de una ciudadanía "ecosocialmente activa", capaz de tomar decisiones informadas y actuar de acuerdo con los valores de sostenibilidad y justicia social.

El segundo eje se dirige al profesorado, con medidas para mejorar su capacitación en retos socioambientales y para fomentar que integre el entorno como espacio de aprendizaje y acción social.

Entre las medidas previstas destacan la creación y mejora de comités ambientales y espacios de participación democrática en las escuelas y la mejora de la formación docente

El tercero se enfoca en los centros educativos, considerados agentes clave de la transformación ecosocial. Promueve centros "sostenibles y comprometidos", capaces de desarrollar acciones educativas y organizativas vinculadas a la conservación del patrimonio natural, la protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático; y, el cuarto, se centra en la creación de redes y colaboraciones entre centros, comunidades educativas y agentes sociales, ambientales, científicos, universitarios y locales.

"Comités ambientales"

Entre las medidas previstas destacan la creación y mejora de "comités ambientales" y espacios de participación democrática en las escuelas, la elaboración y difusión de proyectos y recursos educativos vinculados a la conservación de los espacios naturales cercanos, y la mejora de la formación docente.

El plan recoge más de sesenta acciones hasta 2030 y su despliegue requerirá la implicación de todos los agentes del ecosistema educativo para generar un impacto positivo

También se pretende impulsar actuaciones para mejorar la gestión ambiental de los centros, como la eficiencia energética, la reducción del consumo de recursos y la naturalización de espacios escolares (una de las grandes asignaturas pendientes, como su climatización).

Recursos compartidos

Además, el nuevo plan aprobado este martes prevé diseñar un portal virtual de referencia para compartir recursos, herramientas y buenas prácticas, así como "fomentar la cocreación de proyectos con instituciones científicas, universidades, entidades sociales y ambientales y administraciones locales".

En conjunto, se contemplan más de sesenta acciones hasta 2030. Su despliegue requerirá una gobernanza compartida y la implicación de todos los agentes del ecosistema educativo para generar un impacto positivo y avanzar hacia una educación transformadora al servicio de la transición ecosocial.