Catalunya activa los primeros avisos rojos por calor extremo ante un martes donde se esperan máximas por encima de los 43 grados

Catalunya activa este martes su primera tanda de avisos rojos por calor extremo y pone en alerta a un total de cinco comarcas del Ponent ante el riesgo de que se superen máximas por encima de los 43 grados. Los avisos más severos, activados a partir de mediodía, se concentran en la Noguera, Segrià, Pla d'Urgell, Garrigues y Ribera d'Ebre. En el resto del territorio hay activados avisos de nivel naranja y amarillo ante una jornada en la que se espera que las termómetros suban de forma exponencial respecto a los valores registrados en los últimos días y se alcancen cifras superiores a los 40 grados en decenas de municipios catalanes. Las autoridades piden extremar precauciones mientras dure la ola de calor por el peligro que suponen estas temperaturas tanto para la salud de las personas como para el riesgo de incendios en el territorio.

Los modelos apuntan a que este martes viviremos un aumento marcado de las temperaturas, tanto de las mínimas como de las máximas. Todo apunta a que el calor empezará a coger fuerza a partir del mediodía, alcanzará valores extremos durante la tarde y, en muchos puntos, no aflojará ni siquiera tras la puesta de sol. En provincia de Lleida, donde hay activado un aviso de nivel rojo, se espera alcanzar valores por encima de los 43 grados a lo largo de la jornada. En amplias zonas del interior se espera superar el umbral de los 40. Y en el litoral se esperan máximas de hasta 37 grados en el Empordà, 34 en Barcelona y hasta 41 en Terres de l'Ebre.

Noticias relacionadas

El miércoles arrancará con varios avisos por calor nocturno ante una madrugada que se prevé extremadamente cálida tanto en el Ponent de Lleida como en el litoral y prelitoral central, en comarcas como Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat y Vallès, donde se esperan madrugadas a más de 27 grados. Además, de cara a la tarde del miércoles, se activan alertas por calor en todas las comarcas catalanas, sin excepción, con avisos de nivel rojo en una veintena de comarcas del litoral y del interior ante un aumento de temperaturas que en algunos puntos podría dejar valores de récord durante esta jornada. En Barcelona se espera que los termómetros superen los 36 grados y en Lleida se volverán a alcanzar los 43 a lo largo del día.