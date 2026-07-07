Carlos Baño preside Facpyme con un mandato caducado desde hace más de un año

Dentro de dos días, concretamente, el próximo jueves 9 de julio, Carlos Baño renovará como presidente de la Cámara de Comercio de Alicante. El empresario llega al cargo después de un largo proceso electoral que, por ley, convoca el Gobierno de España cada cuatro años para estas entidades. El listado de aspirantes se proclamó el pasado 6 de mayo y no hizo falta que se constituirán "mesas electorales al coincidir, en todos los grupos y subgrupos, el número de candidaturas con el número de vocalías a cubrir, por lo que su proclamación equivaldrá a elección y esta, por tanto, no deberá efectuarse". No obstante, el empresario ha pasado por un proceso que las normas legales nacionales y autonómicas fijan milimétricamente.

Frente a esta circunstancia, Baño obvia esta realidad en Federación de Comercio y Pymes en Alicante (Facpyme), donde los estatutos fijan que se han de convocar elecciones cada cuatro años. En concreto, el artículo 42 recoge claramente que el nombramiento del presidente es para un mandato de cuatro años, "pudiendo ser reelegido por un máximo de dos mandatos consecutivos o tres alternos". La elección del también presidente de la Cámara de Comercio se produjo el 11 de marzo de 2021. Entonces, el empresario ocupaba la vicepresidencia de la entidad cameral y el acto en el que asumió el cargo se celebró en el Adda - mismo escenario en el que este lunes se ha presentado Alicante Gastronómica - y el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, entonces al frente de la Diputación alicantina; así como el alcalde de Alicante, Luis Barcala, les arroparon.

El estatuto, registrado en la Generalitat Valenciano el 30 de julio de 2014, fija hasta en tres ocasiones la duración de los máximos órganos de representación. Todos - asamblea, junta y comité - están presididos, como es lógico, por su máximo representante. Esta circunstancia quedan reflejadas en, por un lado, el artículo 35, donde literalmente se señala que "la duración del mandato de los miembros del Comité Ejecutivo será de 4 años, pudiendo proceder la organización correspondiente a la reelección para nuevos periodos".

Captura del artículo 42 de los estatutos de Facpyme. / Firma: Registro de la Generalitat Valenciana

También en el artículo 37 se fija este tiempo para los miembros de la Junta Directiva, si bien se especifica que la "serán renovados al 50 % cada dos años, siendo primeramente los miembros pares (vicepresidente segundo y vocales elegidos pares) y los impares sucesivamente

Paradoja

La paradoja electoral que se dará esta semana llama la atención, porque algunas asociaciones de comerciantes han venido reclamando no solo la convocatoria electoral, sino la de las asambleas generales anuales para que se presenten las cuentas. Las asociaciones que han confirmado este aspecto indican que, cuando se ha preguntado a la presidencia por la fecha de convocatoria, desde Facpyme se han limitado a responder que "en breve".

Sin calendario a la vista y sin la rendición de cuentas, Baño lleva, pues, un año y tres meses de tiempo con el mandato caducado y otros tantos meses investigado por los bono comercio. El caso que investiga el magistrado titular de la plaza 4 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante. Fue su orden la que provocó el registro de la sede de Facpyme en Alicante el pasado día 13 de abril y cuando se procedió tanto a la incautación de documentación como a la detención del empresario.

La falta de convocatoria electoral y de asambleas supone que las decenas de asociaciones de la provincia que conforman la federación no hayan podido tener acceso ni a las cuentas ni a otros documentos que podrían clarificar qué pasó con la gestión de los bono comercio en 2022 y 2023 (ejercicios investigados) y cómo fue la creación de la empresa Nexo Retail y su evolución a cuenta de este programa. Es precisamente, en este punto, donde se han centrado las pesquisas iniciales.

Captura del artículo 35 de los estatutos registrados de Facpyme. / Fuente: Registro de la Generalitat Valenciana

El mismo día de los registros, el instructor ordenó también el bloqueo de una cuenta de Nexo Retail, con algo más de 100.000 euros de saldo, cantidad que estaría por muy debajo de la que los investigadores sospechan que la empresa creada por Baño podría haber obtenido con los sobreprecios por la gestión de los bonos, según avanzó INFORMACIÓN. Una de las cuestiones llamativas era que la propia mercantil declaró unas ganancias de 770.369 euros entre 2022 y 2024 con una facturación de solo 1.262.270 euros, lo que supone que transformó en beneficios el 60 % de lo que ingresó pese a tratarse de una sociedad instrumental sin medios, personal ni sede. Únicamente cuenta una dirección postal en un centro de negocios a afecto de notificaciones, tal y como recogen las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

Opacidad y medidas preventivas

Además de la investigación judicial, Facpyme vive dos circunstancias que poco o nada ayudan a arrojar luz sobre los hechos. En primer lugar, la detención de Baño y todo lo que rodeó ese día obligó a Confecomerç, confederación a la que pertenece Facpyme a poner en marcha la denominada compliance (departamento de cumplimiento normativo) ante la gravedad de lo sucedido. Ese seguro abre el canal de sistema de información interno y, desde hace tres meses, la agrupación no ha informado de ninguna novedad.

Noticias relacionadas

El segundo caballo de batalla al que se enfrentan los asociados es que Facpyme carece de portal de transparencia. La web de la federación de la provincia de Alicante carece tanto de la estructura como, especialmente, de los datos básicos relativos a subvenciones públicas que recibe. La ley y las propias normas de Confecomerç recogen la "publicidad activa" que básicamente es dar cuenta de estos indicadores mínimos. A fecha de 6 de julio de 2026, Facpyme omite todos ellos a diferencia de la organización autonómica que detalla tanto la información, institucional como el "Canal de denuncias".