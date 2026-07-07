El calor intenso y la falta de mano de obra alargan hasta dos semanas la espera para instalar aires acondicionados

Las altas temperaturas han derivado en un aumento de la demanda de aires acondicionados, con poco estoc de aparatos portátiles y tiempos de espera de unas dos semanas para instalar los sistemas tradicionales. Es el caso de Electro Norma, en Barcelona, donde han agotado algunos modelos y ya programan instalaciones para dentro de 15 días, un plazo que sigue aumentando.

Su encargado, Albert Martínez, asegura que las solicitudes "se dispararon" porque se concentraron en pocos días. "Hicemos una previsión más alta que el pasado año y ha superado todas las expectativas", explica. El presidente de la Federación de Gremios de Instaladores de Catalunya (FEGICAT), Èric Martí Bonet, atribuye los plazos de espera a la falta de profesionales.

Con la primera ola de calor del año, a finales de junio, muchas personas "entraron en pánico" y corrieron a comprar un aire acondicionado, ya fuera portátil o tradicional, así como ventiladores. "Ha habido algo de psicosis", declara el encargado de Electro Norma, ubicada en el distrito de Gràcia de Barcelona. Explica que los aparatos portátiles, por su facilidad de instalación, han sido los que más se han comprado a última hora. "Ahora mismo estamos con ruptura de estocs en prácticamente todos los modelos", explica Martínez.

Sin haber llegado ni siquiera en julio, ya tenían los almacenes prácticamente vacíos de aparatos portátiles, a pesar de haber realizado una previsión de estoc superior a la del pasado año. "Las unidades que teníamos previstas para la primera mitad del verano se han vendido todas", asegura. Con el aumento de la demanda, los proveedores tardan en reponer unidades y las tiendas pueden estar "15 o 20 días sin poder dar servicio".

Más demora

La alta demanda también hace que los instaladores tarden más de lo habitual en montar los aparatos tradicionales. En este caso, el estoc es mucho mejor que el de los equipos portátiles pero los instaladores tienen la agenda llena. En Electro Norma tardan unos 15 días entre el momento de la compra y la instalación, aunque el plazo aumenta todos los días que pasa. "Un profesional te puede montar dos máquinas al día, pero si un día vienes cinco, te estás cargando tres días de instalación", expone Martínez. En su caso, trabajan con una empresa que dispone de diez equipos de instaladores y, sin embargo, se les ha "disparado" la agenda.

"El problema es que la demanda es mucho mayor que el número de profesionales que hay", admite. Sin embargo, lo atribuye sobre todo a que "todo el mundo viene a la vez" y no tanto a una falta de operarios. "Cuando llega la primera ola de calor y hay dos noches seguidas que la gente no puede dormir, todo el mundo viene a la tienda. Aunque tengas 10 equipos de instaladores, te disparan los días", afirma.

El sector defiende que faltan profesionales

En cambio, el presidente de FEGICAT asegura que la falta de profesionales juega un papel clave en la lentitud a la hora de instalar los equipos, pese a reconocer que este año el pico de demanda "se ha avanzado" por el calor prematuro. Coincide en que actualmente el plazo para instalar un aire acondicionado es de unas dos semanas, algo que, según Martí, evidencia la falta de operarios calificados. "Solo con las personas que salen de los grados de Formación Profesional no damos abasto", asegura. Según el último informe sectorial de FEGICAT, un 66% de las empresas del sector buscan profesionales y podrían incorporarse "mañana mismo" unos 22.000 operarios.

Martí argumenta que las ventas de aires acondicionados han crecido un 56% en los últimos cuatro años y defiende que seguirán aumentando, lo que supondrá aún mayor volumen de trabajo, sumado a las tareas de mantenimiento. "La climatización ya no es solo un tema de confort, también comienza a ser un tema de salud, sobre todo si en casa hay personas mayores, niños o personas vulnerables, sumado al cambio climático y al aumento de las temperaturas", asegura. Martí defiende que la tendencia del sector continuará al alza y pone de ejemplo el caso de las personas que viven en alquiler. "Antes, alguien que vivía en un piso de alquiler no se planteaba instalar un aire acondicionado. Hoy, muchos lo hacen", afirma.

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A todo esto se suma la transición energética. Martí cree que los instaladores tendrán un "papel clave" y que de aquí al 2050 harán falta 107.000 nuevos solo en Catalunya. "Debemos prestigiar al sector y hacerlo atractivo. Es un sector que ofrece sueldos altos. En Barcelona, por ejemplo, el sueldo de entrada de alguien que empieza a trabajar sin experiencia, como ayudante, supera ya los 26.000 euros brutos anuales", defiende. Martí argumenta que, en un contexto de preocupación por los efectos de la inteligencia artificial en el mercado laboral, la figura del operario seguirá siendo "imprescindible" y no se verá afectada por la IA.