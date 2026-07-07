El calor extremo obliga a casales y campos de trabajo a cambiar rutas y actividades: «Es criminal»

La segunda gran ola de calor del verano ha puesto Catalunya en alerta ante la previsión de temperaturas extremas durante varios días y ha obligado a los casales de verano y campos de trabajo de las comarcas gerundenses a reprogramar actividades, buscar sombras, adelantar horarios y reducir al mínimo la exposición al sol. Con máximas que pueden superar los 42 grados en algunos puntos del país y el riesgo de incendio condicionando muchas actividades al aire libre, entidades y ayuntamientos han tenido que adaptar el día a día de los niños y jóvenes con una consigna clara: agua, sombra y más actividades en el interior, menos esfuerzos durante las horas centrales del día y actividades alternativas.

En la ciudad de Girona, entidades como la asociación juvenil Salsa Jove han tenido que mover piezas para adaptarse al calor. Con sede en el barrio de Taialà y 140 niños y jóvenes inscritos en alguno de los cinco casales que actualmente tienen en activo repartidos entre el local social, el casal de mayores y el Centre Cívic Ter, los termómetros les han obligado a replantear la planificación inicial. «Ahora jugamos de sombra en sombra», resume el presidente de la asociación, Narcís Reguero. El casal de deportes de aventura, que se hace sobre todo en la calle y en contacto con el medio natural, tenía previsto hacer esta semana una vía ferrata en Castell d’Aro, pero han decidido anular la actividad por la ola de calor y el incendio que aún está activo en las Gavarres. En lugar de eso, los participantes harán juegos de agua o una salida en kayak.

La consigna es evitar las horas de más sol, buscar espacios frescos y garantizar que los niños y jóvenes estén siempre hidratados. «Intentamos ir con horarios en que haya sombra o haga menos calor, trabajar con sombras, agua y río, y minimizar los espacios con sol», explica Reguero. En las salidas, la entidad procura escoger caminos con fuentes y empezar tan pronto como sea posible para evitar las horas más duras del día.

Los niños más pequeños, de I2 a I5, se quedan en el casal de mayores, un equipamiento que dispone de aire acondicionado. Estos días prácticamente no salen al exterior y se han reducido al mínimo las excursiones. Los niños de primaria, en cambio, están ubicados en el local social de Taialà, donde no hay aire acondicionado pero la entidad ha instalado más de una decena de ventiladores para rebajar la sensación de calor. También disponen de dos neveras «llenas de botellas de agua» para asegurar que los niños tengan siempre a mano.

Un campo de trabajo anula parte de la ruta

La ola de calor también ha alterado el funcionamiento de los campos de trabajo que se hacen estos días en la demarcación. En Mieres, un campo de trabajo organizado por la Associació Núria Social, con sede en Olot, ha tenido que cambiar el plan inicial para evitar exponer a los jóvenes a temperaturas extremas.

El campo empezó el 28 de junio y se alargará hasta el 12 de julio, con 24 jóvenes de toda Catalunya de entre 14 y 17 años. El proyecto consiste en señalizar una ruta vinculada a la trashumancia que hacen pastores de Mieres y Crespià con las ovejas para darla a conocer y que también se pueda recorrer a pie. Hasta ahora, los participantes habían estado trabajando en el tramo entre Crespià y Mieres, y esta semana les quedaba señalizar el camino de Mieres hasta la casa del pastor, situada en les Planes d’Hostoles. El calor, sin embargo, ha obligado a anular este tramo. «Hemos tenido que cambiar el planning por el calor», explica Oriol Beltran, director del campo de trabajo. Según detalla, desde la Generalitat les han recomendado evitar actividades que requieran esfuerzo durante las horas centrales del día. Por eso han decidido quedarse en el campamento base, situado en el pabellón de Mieres, donde también duermen, y sustituir la ruta por trabajos que solo comporten dos o tres horas en el exterior, como el mantenimiento de unos lavabos secos.

Y es que Beltran explica que estos días están llegando a los 38 grados durante el día y que el calor hace muy difícil mantener una actividad en ruta. De hecho, los jóvenes hacen asambleas diarias y «han llegado a plantear empezar a caminar a las cinco de la mañana para evitar los picos de calor». Uno de los días ya salieron a las siete de la mañana para poder señalizar y limpiar antes de que la temperatura fuera demasiado alta.

La experiencia ha abierto también un debate de fondo dentro de la organización. «Nos estamos replanteando reformular los campos de trabajo en ruta porque es criminal», señala Beltran. Una opción sería concentrar más el trabajo en el mismo municipio o buscar zonas de alta montaña, donde las condiciones sean menos extremas.

Prevención de incendios

La Fundació Escolta Josep Carol, que estos días tiene campos de trabajo activos en la Vall de Bianya y en Cadaqués, también ha adaptado las actividades por el calor. La técnica de comunicación de la entidad de ocio, Clara Serrano, explica que los monitores han adelantado los horarios de las tareas para evitar las horas más fuertes de sol y que velan para que los jóvenes estén «constantemente hidratados». En el caso de la Vall de Bianya, el campo se centra en la prevención de incendios, la limpieza de caminos y la educación ambiental. «Creemos necesario especializar un campo en prevención de incendios con gente joven», señala Serrano, que remarca que los participantes, de entre 14 y 17 años y procedentes de toda Catalunya, también trabajan la conciencia sobre el mal uso del fuego y el cuidado del entorno. En Cadaqués, añade, las horas de trabajo técnico se concentran cuando el sol aún no está tan alto y las tardes se dedican a actividades más lúdicas, muchas vinculadas al agua y al medio natural. La entidad también ha adaptado las comidas, con alimentos ligeros pero ricos en proteína y fibra.

Formación a los monitores

La preocupación por las altas temperaturas también está presente en otros campos de trabajo activos estos días en las comarcas gerundenses. En la Selva de Mar, el campo de trabajo organizado por Fundesplai trabaja con medidas preventivas ante el episodio de temperaturas extremas. Desde Fundesplai explican que los equipos de monitores han recibido formación específica sobre cómo actuar ante las olas de calor. Esta preparación sirve para adaptar la programación, evitando actividades al aire libre entre las doce del mediodía y las cinco de la tarde, evitar menús muy calientes y con alto contenido en grasa, que los niños y jóvenes estén hidratados, potenciar actividades de agua e incrementar actividades nocturnas educativas.

Más piscina y más pausas de hidratación

El GEiEG también ha reforzado las medidas ante la ola de calor. Esta semana tiene 14 casales activos y unos 400 niños repartidos entre las tres instalaciones de la ciudad de Girona: Sant Narcís, Sant Ponç y Palau. El director general del GEiEG, Pau Serra, señala que «esta semana estamos ampliando los horarios de piscina, intentamos acortar las actividades al aire libre, hacemos más actividades en espacios interiores y fomentamos que haya más pausas de hidratación en medio de las actividades».

Talleres en el interior a partir de media mañana

En Figueres, el Ayuntamiento también está adaptando el funcionamiento de los casales municipales. En total, este verano hay siete casales municipales con unos 600 niños participantes: tres de ocio, dos artísticos y dos deportivos. «Tenemos que hacerlo como podemos», explica la técnica de Juventud del Ayuntamiento de Figueres, Bet Lázaro.

Los casales municipales de ocio y artísticos ya acostumbran a ir a la piscina una vez por semana, pero la ola de calor obliga a reforzar las actividades de agua y a reorganizar las franjas horarias. En estos casos, el desplazamiento es más complejo porque tienen que ir en transporte público y la piscina no queda al lado de los espacios donde se hacen las actividades. El resto de días, explica Lázaro, se intenta que los niños hagan juegos de agua, actividades a la sombra o talleres en espacios interiores. Los casales se hacen en escuelas del municipio y, en algunos casos, disponen de aire acondicionado en algunas aulas. «Miramos que puedan estar dentro o a la sombra, porque el sol quema y nos complica las actividades exteriores», señala.

La técnica de Juventud remarca que este año, a diferencia de los veranos marcados por la sequía, el hecho de poder hacer juegos de agua da más margen a los casales: «Tenemos la suerte de no estar en situación de sequía e intentamos hacer juegos de agua sin malgastarla para que los niños se puedan refrescar», explica.

En Figueres, las actividades al aire libre se concentran a primera hora de la mañana. A partir de las doce del mediodía, los casales intentan trasladarse hacia el interior y hacer «talleres o juegos más tranquilos». Las salidas previstas esta semana, como bicicletadas o actividades en el entorno, se están revisando caso por caso. «Estamos pendientes de ver si las anulamos o no, porque no hace falta exponer a los niños a altas temperaturas innecesariamente», apunta Lázaro.

«El verano es el verano y es lo que tenemos»

Los responsables de los casales aseguran que el calor siempre ha formado parte del verano, pero que en los últimos años los episodios extremos se han hecho más evidentes. «Siempre ha hecho calor, pero ahora hay picos de temperatura que dificultan más las actividades en el exterior», señala Reguero. Por su parte, Lázaro señala que «el verano es el verano y es lo que tenemos», pero defiende que hay que adaptarse para proteger a los niños.

Noticias relacionadas

Con la previsión de que las temperaturas se mantengan en valores muy elevados durante varios días, los casales y campos de trabajo han pasado de seguir una programación cerrada a funcionar casi día a día, pendientes del termómetro, del riesgo de incendio y del estado de los espacios.