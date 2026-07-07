Los Bomberos alertan de "reavivamientos importantes" en Sentmenat y de unas condiciones meteorológicas "extraordinariamente críticas"

El incendio de Sentmenat ha comenzado el día con más complicaciones de las que se preveían a primera hora de la mañana. El jefe operativo de los Bomberos, Eduard Martínez, ha informado de que se han producido "reavivamientos importantes" de focos secundarios en el flanco derecho del incendio, que es el que se extiende hacia Caldes de Montbui. Por este motivo, los vecinos de la urbanización de El Farell deberán continuar confinados y, por el momento, no está previsto que puedan regresar a sus casas quienes ya no pudieron hacerlo el lunes.

La situación, además, se ve agravada por unas condiciones meteorológicas "extremadamente críticas", con un viento de componente suroeste, seco y procedente del mar. En las próximas horas, la prioridad de los Bomberos será intentar contener el perímetro del incendio, ya que en estos momentos es muy inestable.

Los Bomberos explican que el incendio de Sentmenat ha ardido "con mucha intensidad" y lamentan también la aparición "masiva" de focos secundarios. Aunque a primera hora de la mañana se percibía cierto optimismo en el centro de mando, la realidad es que, con la salida del sol, la situación ha cambiado.

Los reavivamientos se han convertido en una realidad y la prioridad ahora es poder controlarlos para evitar que el incendio siga propagándose con virulencia. La superficie quemada es ahora de unas 100 hectáreas y el potencial del incendio alcanza las 2.000 hectáreas en esta zona del Vallès.

Aun así, el objetivo de los Bomberos es poder estabilizar el incendio a lo largo del día, a la espera de cómo evolucionen las condiciones meteorológicas, especialmente durante las horas centrales de la tarde, ya que la previsión a partir de las 18:00 es especialmente crítica, según ha explicado Eduard Martínez.

Vecinos confinados y casals de verano cerrados

Por otro lado, la evolución del incendio también se vive con preocupación en los municipios más directamente afectados. En Sentmenat permanecen confinadas las urbanizaciones de Can Vinyes y Mas d'Encisa. En Caldes de Montbui sigue también confinado el núcleo de El Farell, situado en la parte alta de la montaña.

El alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, ha explicado que este núcleo cuenta con una única carretera de acceso y se encuentra a ocho kilómetros del casco urbano, lo que lo convierte en un punto especialmente "delicado". Pineda ha recordado que este martes "es importante que no haya desplazamientos ni autoevacuaciones".

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La alcaldesa de Sentmenat, Montserrat Rueda, ha explicado también que, como medida de "prudencia", se ha decidido cerrar los campamentos de verano del municipio: "Nos hemos encontrado con mucho humo en el municipio y la gente estaba angustiada. Hemos preferido que la gente permanezca lo más tranquila posible en sus casas, que es lo mejor que podemos hacer."