Trànsit alertará en tiempo real de las incidencias en la AP7 con un mensaje de voz

Antes de que acabe este año, los conductores podrán saber en tiempo real si hay retenciones, siniestros o incidencias en la AP7. Es una de las medidas que prepara el Servei Català de Trànsit (SCT) para facilitar la conducción y gestionar el tráfico por la vía más concurrida de Catalunya. Por eso, a partir del próximo otoño en la aplicación móvil de Trànsit habrá un sistema de avisos en tiempo real con mensaje de voz sobre lo que ocurra en la AP7 y así poder hacer una previsión de la circulación o utilizar vías alternativas.

Este sistema, que forma parte de las medidas del Plan de seguridad vial de Catalunya, incidirá en cualquier aspecto del tráfico, sea retenciones, accidentes o incluso la aparición de fenómenos meteorológicos.

El director de Trànsit, Ramon Lamiel, ha señalado que esta aplicación quiere "provocar" una toma de decisiones en el conductor y evitar posibles problemas en una de las vías más congestionadas de Catalunya. "Ya lo estamos trabajando. Adjudicamos la elaboración de esta mejora en marzo y la idea es poder tener las primeras demostraciones o poder lanzar los primeros avisos en otoño", ha precisado.

Dos formas de avisar

Este sistema prevé avisar de 2 formas: en primer lugar, todos aquellos que tengan habilitadas las notificaciones en sus teléfonos y todavía no circulen por la AP7, recibirán un aviso de lo que está pasando en esta autopista para que valoren si entrar o no y evitar congestiones.

Por otro lado, para los conductores que ya estén circulando por la autopista, la información les permitirá decidir si tomar una ruta alternativa tras recibir el aviso con antelación sobre la incidencia concreta. En ambos casos, el aviso se dará por mensaje de voz para evitar que el conductor se distraiga utilizando el teléfono móvil, ha explicado Lamiel.

Esta iniciativa se desplegará inicialmente en la AP-7 por ser una de las vías con más tráfico de Catalunya, pero la intención de Trànsit es poder incorporarla a toda la red vial cuando se empiecen a recoger resultados de su uso.

Casi 700 medidas

El Plan de seguridad vial de Catalunya, que cuenta con una inversión de más de 323 millones de euros, tiene previstas unas 675 actuaciones este año. Entre las principales medidas destacan las orientadas a potenciar la tecnología, la digitalización y la gestión inteligente de la movilidad.

En concreto, se quiere implementar tecnologías avanzadas y sistemas de inteligencia artificial para detectar conductas de riesgo, como el uso del teléfono móvil o la falta de cinturón de seguridad; ampliación de los sistemas de control mediante nuevos radares y macrocontroles de vehículos, desplegar drones y sistemas inteligentes de transporte (ITS) en la red viaria, desarrollar proyectos de velocidad variable y de modelización del tráfico en vías de alta capacidad, actuaciones para mejorar la seguridad de los motoristas, incluido el estudio de carriles preferentes, impulsar rutas seguras para ciclistas y medidas de fomento de la movilidad sostenible, impulsar programas de formación y sensibilización, con herramientas innovadoras como la realidad virtual y acciones específicas para conductores de vehículos pesados y elaborar planes locales de seguridad vial y refuerzo del apoyo técnico a los municipios.

Según Lamiel, algunas de las medidas concretas son que los municipios que acrediten un alto riesgo de siniestros tengan la oportunidad de instalar radares en las travesías en las que se producen. También se quiere reforzar los cursos de conducción segura para motoristas e incluso plantear a la Dirección General de Tráfico (DGT) que sean obligatorios. “Estamos muy preocupados”, ha admitido el director de Trànsit ante la elevada siniestralidad de este colectivo.

Además de estas medidas, se seguirá trabajando en proyectos innovadores como el gemelo digital de la red viaria catalana y en la planificación de nuevos planes de seguridad vial de distrito en la ciudad de Barcelona.

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El objetivo principal de las medidas impulsadas en el plan de seguridad vial es impulsar una movilidad más segura y sostenible y contribuir a la reducción en un 20 % el número de víctimas mortales en las vías interurbanas catalanas en 2026 respecto a 2019. El programa también incorpora actuaciones específicas dirigidas a mejorar la seguridad de los colectivos más vulnerables de la movilidad.