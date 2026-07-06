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Fuegos forestales

Los vecinos de Calonge mantienen “la tensión y la angustia” por las reactivaciones del incendio

El Ayuntamiento prepara una reunión con los propietarios afectados para darles apoyo

Un helicòpter descarregant aigua a la zona cremada per l'incendi de les Gavarres

Un helicòpter descarregant aigua a la zona cremada per l'incendi de les Gavarres / Redacció; / ACN / ACN

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Los vecinos de las urbanizaciones de Cabanyes y Mas Ambrós de Calonge (Baix Empordà) mantienen “la tensión y la angustia” por el incendio que afecta a Les Gavarres desde el viernes por la mañana. Este lunes se han registrado algunas reactivaciones, lo que ha provocado que los vecinos se asusten y sigan viviendo con el temor de que las llamas puedan acercarse hasta los jardines de sus casas.

En paralelo, el Ayuntamiento de Calonge ha anunciado que prepara una reunión con todos los propietarios de fincas afectadas de forma parcial o total. El objetivo es darles apoyo y asesoramiento en las reclamaciones a las aseguradoras. El alcalde ha señalado que actualmente están elaborando el listado de todos los afectados y que pronto se pondrán en contacto con ellos.

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