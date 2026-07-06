Sergi Puig, agricultor: "Piensan que provocamos incendios por tener la máquina en mal estado, pero no está en nuestras manos"

"Muchos nos culpan a los payeses de provocar incendios agrícolas, cuando en realidad no está en nuestras manos". Así de contundente se muestra Sergi Puig, responsable de la explotación Mas Miralles de Rajadell, al ser preguntado por la estigmatización que cae sobre los trabajadores del sector cuando se encienden fuegos durante la siega. "No se producen por descuidos o porque tengamos la máquina en mal estado, es porque trabajamos en campos secos y con segadoras que pueden llegar hasta los 1.600 grados. Inevitablemente, los campos son como un polvorín", señala.

La mayoría de incendios provocados por maquinaria agrícola, según apunta Puig, se encienden por cómo está diseñada la propia maquinaria. Sus mecanismos para reducir partículas en suspensión, y así contaminar menos, hacen que el tubo de escape alcance unas temperaturas extremadamente altas y eso supone un gran peligro de incendio los meses de más calor. "Nosotros ya procuramos llevar unas máquinas tan modernas, limpias y bien cuidadas como podemos, pero si los fabricantes se han equivocado a la hora de diseñarlas, no podemos hacer nada", justifica.

Kits antiincendios

Consciente de esta realidad, valora especialmente la prueba piloto impulsada por la Diputación de Barcelona y la Federación de ADF del Bages y Moianès que pone a disposición de payeses kits antiincendios con depósitos de agua y mangueras para poder apagarlos desde el minuto cero. "Si se acaba poniendo en marcha, hará que todo sea un poco más fácil para nosotros", asegura. Según comparte Puig, cuando provocan un incendio, "con los nervios que pasas, tienes que estar pensando en a quién llamar y coger el extintor para intentar apagar los campos o la máquina". Con el sistema de la prueba piloto, en cambio, "se podrá dar la voz de alerta con el simple hecho de apretar un botón".

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Eso sí, es consciente de que se trata de unos equipos que deben complementar el trabajo de ADF, Bomberos y Agentes Rurales. "Cuando una chispa cae sobre la paja, es como un polvorín, por eso es importante actuar rápidamente y hacer lo que podamos hasta que nos lleguen los refuerzos", apunta. Así, los mismos payeses pueden apagar los fuegos que provoca su maquinaria o, al menos, intentar que no se propaguen a tanta velocidad.