Mejora ferroviaria
Rodalies recuperará este martes la circulación de la R8 entre Rubí y Martorell sin restricciones
La Generalitat alargará líneas de Rodalies y reclama asumir la Alta Velocidad para llegar al millón de usuarios diarios de tren en Catalunya
Rodalies recuperará este martes la circulación de la línea R8 entre Rubí Can Vallhonrat y Martorell Central sin las restricciones que había en las últimas semanas, después de que Adif haya terminado las obras para reforzar y mejorar el túnel de Rubí. Los primeros trenes saldrán a las 6.23 h y a las 6.32 h desde Martorell y Granollers, respectivamente, y pasarán cada hora. De este modo, según fuentes de Renfe, la circulación de trenes se reanudará dentro del túnel por doble vía, habrá más circulación y, a partir del martes, se actualizarán los horarios. Las tareas de mantenimiento de Adif en horario nocturno han afectado en las últimas semanas a los primeros y últimos trenes del día.
En cuanto a los servicios de mercancías, Adif prevé normalizar la circulación tanto en ancho convencional como en ancho estándar de acuerdo con la planificación que establezca cada uno de los operadores ferroviarios. La actuación ha supuesto una inversión de 3,5 millones de euros y ha consistido en el refuerzo interior de 130 metros de los 990 que tiene el túnel. A partir de ahora, Adif mantendrá una monitorización de la estructura con más de 30 sensores.
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