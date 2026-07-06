Una reavivación cerca de Mas Ambrós en Calonge mantiene en alerta a los Bombers en las Gavarres

Los Bombers de la Generalitat descartan, de momento, este lunes por la mañana dar por controlado el incendio de las Gavarres, aunque el fuego continúa estabilizado. El cuerpo mantiene la vigilancia sobre los puntos calientes y las posibles reavivaciones en un perímetro «muy largo» y «mal quemado», de unos 40 kilómetros, donde todavía hay zonas con potencial para que el fuego pueda volver a cobrar fuerza.

Durante la madrugada ha habido una pequeña reavivación muy cerca de Mas Ambrós de Calonge, en la zona del mirador, que los efectivos han podido apagar rápidamente. La subinspectora de los Bombers Mari Muñoz ha explicado que esta capacidad de reacción es clave en las horas actuales para evitar que cualquier columna o punto caliente pueda crecer. «Nos queda una tarea complicada», ha advertido, en un contexto marcado por la ola de calor y la entrada de brisa marina.

La principal preocupación continúa siendo el flanco derecho del incendio, el que se adentra hacia el interior de las Gavarres y mira hacia la zona de Girona. Los Bombers explican que este sector mantiene un perímetro muy irregular, con lenguas y zonas difíciles de extinguir, y que la brisa marina se puede reforzar durante las horas centrales del día. Aunque el viento previsto es más favorable que la tramontana del primer día, se pueden registrar rachas de hasta 30 kilómetros por hora.

El dispositivo actual está formado por 184 efectivos de los Bombers, 25 vehículos de agua y unos cuarenta vehículos en total. También se mantiene activado un helicóptero de mando y un helicóptero de seguimiento para vigilar el perímetro desde el aire y detectar rápidamente cualquier reactivación.

Esperar las horas de más calor

Los Bombers mantendrán el incendio estabilizado durante todo el día y esperarán a ver cómo evolucionan los puntos calientes, especialmente durante las horas de más calor, antes de decidir si se puede avanzar hacia la fase de control. La decisión, según ha explicado Muñoz, no se tomará hasta que se hayan superado las horas centrales del día y se pueda valorar la evolución durante la noche.

En cuanto al balance de afectaciones, se mantiene la superficie afectada en 2.025 hectáreas, según la fuente de satélite con la que trabaja el cuerpo. También se ha completado la revisión de las edificaciones afectadas por el paso del fuego. En total, hay 55 edificaciones dentro de la zona quemada, 14 con afectación parcial en el exterior pero sin daños en el interior, y 11 edificaciones con afectación estructural o en el interior de la vivienda.

Las zonas urbanizadas cercanas al perímetro, especialmente el entorno de Mas Ambrós, continúan bajo vigilancia. Los Bombers remarcan que los vecinos pueden estar en casa tras el levantamiento del confinamiento, pero insisten en que hay que mantener la prudencia y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

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Restricciones de acceso

Las restricciones de acceso a la zona quemada continúan vigentes. Se mantienen los controles de paso y los cortes en los accesos de Romanyà y del coll de la Ganga, que quedan reservados para los movimientos de los servicios de emergencia y para las personas que necesiten acceder a las viviendas de las urbanizaciones afectadas. La entrada dentro del perímetro continúa siendo restringida y, en los casos necesarios, se hace con acompañamiento.