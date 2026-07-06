Incendios
El propietario de una masía en medio de Les Gavarres: “Las cabras y los campos que tengo trabajados me han salvado la casa”
Vecinos que viven en fincas aisladas y que se han visto afectados critican la “nefasta gestión” forestal del macizo
El incendio forestal de La Bisbal d’Empordà ha dejado afectaciones en unas 25 viviendas. Una de ellas es la de Ramon Baltà, que vive en pleno bosque, a los pies del Puig d’Arques. Su finca ha quedado intacta, a pesar de que los alrededores han sido completamente arrasados por las llamas.
Ramon explica que los dos campos que tiene trabajados junto a la finca y las cinco cabras que posee le han “salvado la casa”. Da por hecho que los animales han muerto, ya que se asustaron con el incendio y huyeron, pero el trabajo de desbroce del sotobosque que han realizado durante meses ha ayudado a frenar el fuego justo al llegar a su vivienda.
Otros vecinos, como Laura Puigblanc, no han tenido la misma suerte. En su caso, se ha quemado gran parte de la finca que tiene en Cruïlles.
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