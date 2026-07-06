La OCDE señala la desigualdad socioeconómica como el gran desafío de la educación en Catalunya

La conclusión, aunque ellos jamás lo expresarían así, es que no es que los niños catalanes sean más tontos, sino que son más pobres. Viven en contextos más difíciles y son más "vulnerables". Así lo señalaba la semana pasaba el Anuari de l'Educació a Catalunya 2026 de la fundación Equitat.org, y lo ha con confirmado este lunes el jefe de la División de Asesoramiento sobre Políticas Públicas e Implementación, Dirección de Educación y Competencias de la OCDE, Paulo Santiago, y la responsable de proyecto y analista de políticas de la misma División, Diana Toledo, durante la presentación del informe 'Improving Learning Outcomes in Catalonia, Spain'.

Los autores del informe proponen "salarios más altos para atraer a docentes mejor calificados", en vez de reducir las ratios, que "en primaria en Catalunya, ya no son tan elevadas"

El informe, fruto del acuerdo de colaboración firmado por el president Salvador Illa, y el director de Educación y Competencias de la OCDE, Andreas Schleicher, en enero del año pasado para buscar asesoramiento sobre cómo mejorar el sistema educativo en Catalunya y revertir los malos resultados del alumnado en las pruebas internacionales de competencias, como PISA, PIRLS [comprensión lectora] o TIMSS [matemáticas y ciencia] señala el origen del declive en los resultados en los cambios en la composición del alumnado, la desventaja socioeconómica y el aumento de la diversidad, "contexto en el que operan las escuelas" y recomienda "más autonomía y poder para los equipos directivos" en los procesos de asignación y retención del profesorado y fortalecer el trabajo de la Inspección de Educación para ofrecer 'feedback'.

Los expertos señalan que es necesario "reforzar la capacidad de previsión para adaptarse mejor a los cambios demográficos, económicos y tecnológicos"

"Este no es un informe más, es un documento clave", ha señalado el secretario de mejora educativa, Ignasi Giménez, quien ha destacado que se trata del fruto de un convenio de cuatro años de asesoramiento pensado en cuatro fases: una primera, de diagnóstico, que culmina este lunes; dos de implementación y una de seguimiento.

"Lo importante de este convenio es que nos guiarán en la implementación de las políticas de mejora", ha subrayado Giménez. "Es sobre todo una mirada internacional experta, desinteresada, basada en la evidencia comparativa internacional", ha presentado Santiago, quien señala que el sistema catalán tiene "bases sólidas".

La OCDE señala que "la preparación, la acogida y el desarrollo profesional de los docentes no siempre se ajustan a las demandas de aulas cada vez más complejas y diversas"

Entre los retos destacados en el informe está avanzar en la superación de la segregación escolar -destaca que persisten patrones de segregación, especialmente en los puntos de transición y entre diferentes sectores educativos- y mejorar los apoyos: "el acceso al apoyo emocional y psicológico es desigual, y la identificación de las necesidades educativas aún no es completamente sistemática".

Equipos inestables

Otro de los puntos débiles del sistema según el informe es la "desalineación de la formación". "La preparación, la acogida y el desarrollo profesional de los docentes no siempre se ajustan a las demandas de aulas cada vez más complejas y diversas", apunta el documento que también critica la inestabilidad de las plantillas ["la estabilidad del personal y la capacidad de liderazgo pedagógico varían según el contexto de cada centro] y la carga administrativa ["los docentes y equipos directivos dedican demasiado tiempo a tareas administrativas, lo que limita el tiempo disponible para la pedagogía y la colaboración"].

Los expertos de PISA problematizan que los docentes y equipos directivos dediquen demasiado tiempo a tareas administrativas, "lo que limita el tiempo disponible para la pedagogía y la colaboración"

Los expertos de la OCDE señalan que los mecanismos de financiación no siempre reflejan con precisión la complejidad de las necesidades del alumnado o el contexto específico de cada escuela, que la variación en la capacidad local afecta a la coherencia en la implementación de las políticas educativas en todo el territorio e insisten en que es necesario reforzar la capacidad de previsión para adaptarse mejor a los cambios demográficos, económicos y tecnológicos.

Reforzar el papel de las direcciones

Entre las recomendaciones de la organización tras analizar la situación, destaca reforzar el papel de las direcciones en la selección de personal. Los expertos de la OCDE recomiendan más autonomía y un papel más activo a los equipos directivos en los procesos de asignación y retención del profesorado. "Esto permitiría adecuar mejor los perfiles a las necesidades específicas de cada centro y fomentar la estabilidad y la cohesión de los equipos", defienden.

Apuestan por crear una estructura profesional docente "más atractiva", desarrollando "itinerarios de progresión claros que reconozcan diferentes tipos de experiencia

Apuestan también por crear una estructura profesional docente "más atractiva", desarrollando "itinerarios de progresión claros que reconozcan diferentes tipos de experiencia, como la mentoría, el liderazgo o la especialización en inclusión y pedagogía". Propone, por ejemplo, introducir la categoría de 'profesor sénior'.

Docentes mejor pagados

Santiago propone salarios más altos para atraer a docentes mejor calificados en vez de reducir las ratios, que "en primaria en Catalunya, ya no son tan elevadas".

"Queremos hacer este camino de mejora aprendiendo de aquellas prácticas educativas que han funcionado en otros contextos", señalaba el día de la firma del convenio el jefe del Govern sobre un plan que se planteó en su momento con un horizonte a cuatro años vista y para el que reclamó paciencia: "No esperemos resultados pasado mañana; los milagros, a Lourdes". No se esperan, no, en el nuevo informe PISA, que se presentará tras el verano.