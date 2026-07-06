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Un jabalí entra en una residencia de Balaguer y hiere a una trabajadora

El incidente provocó momentos de tensión y diversos daños materiales, como la rotura de varios cristales en las instalaciones

Imagen del jabalí en la residencia. SEGRE

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Cristina Sebastián

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Un jabalí ha accedido este lunes por la mañana a la residencia Sant Domènec de Balaguer, donde ha provocado momentos de tensión al recorrer parte de las instalaciones. Como consecuencia del incidente, una trabajadora del centro ha resultado herida en la cabeza y ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios.

Según ha informado el diario Segre, los hechos se produjeron pasadas las siete de la mañana en el edificio situado en la calle Jaume d'Urgell. Además de causar lesiones a la empleada, el animal ocasionó diversos daños materiales, entre ellos la rotura de varios cristales.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bombers de la Generalitat, que lograron confinar al jabalí en el sótano del inmueble para evitar nuevos riesgos. Posteriormente, agentes rurales sedaron al animal y lo retiraron de las instalaciones de forma segura.

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El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) atendió a la trabajadora herida en el lugar de los hechos. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el alcance de sus lesiones.

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