Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora del fuego en La Bisbal

Los Bombers esperan tener “mejores condiciones” este lunes para atacar el incendio de las Gavarres

Los Bombers esperan tener “mejores condiciones” este lunes para atacar el incendio de las Gavarres, que se mantiene estabilizado. El inspector jefe de la Región de Emergencias de Girona, Jordi Martín, no ha querido dar por hecho, sin embargo, que se pueda controlar el fuego. Durante la noche, gracias también al descenso de las temperaturas, se reducirán de forma puntual los medios. La UME también se retirará. Los Bombers han inspeccionado unas ochenta edificaciones y vehículos en el interior del perímetro y en su entorno, y han confirmado que hay 11 con afectación estructural y 14 más afectadas de forma parcial.

Durante la jornada, los Bombers se han enfrentado a algunas afectaciones en el perímetro, puntos calientes y columnas de humo, pero han podido mantener el fuego estabilizado en 2.200 hectáreas. De cara al lunes, pese al calor, confían en que tendrán mejores condiciones porque no habrá tramontana. Se reducirán las dotaciones y también el nivel de mando, dada la buena evolución y también para tener capacidad de respuesta en el resto de Cataluña.

Las edificaciones afectadas se encuentran sobre todo en Cruïlles, en La Bisbal y en las urbanizaciones de Cabanyes, en Calonge, y Vall Repòs, en Santa Cristina d’Aro.