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Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora del fuego en La Bisbal

Protecció Civil pide no desplazarse desde Barcelona a la Costa Brava "por los incendios forestales activos"

El incendio de La Bisbal ha comenzado por el uso de una radial según la hipotésis de los Agents Rurals

Illa anuncia el cierre de las Gavarres y alerta que el fuego puede quemar 30.000 hectáreas

Illa anuncia el cierre de las Gavarres y alerta que el fuego puede quemar 30.000 hectáreas / EFE / David Borrat

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Daniela Cabeza

Inés Sánchez

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Los Bombers siguen luchando por estabilizar el flanco derecho del incendio originado este viernes en la Bisbal d'Empordà y que ya ha entrado en el macizo de Les Gavarres. Protección Civil mantiene confinados a varios municipios del Baix Empordà. El aviso por riesgo de incendio elevado, que coincide con una alerta por ola de calor, se mantiene activo en buena parte de Catalunya.

Sigue en este hilo en directo todas las novedades de los incendios de Catalunya y el resto de España:

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