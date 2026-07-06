En Directo
Fuego en el Empordà
Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora del fuego en La Bisbal
Protecció Civil pide no desplazarse desde Barcelona a la Costa Brava "por los incendios forestales activos"
El incendio de La Bisbal ha comenzado por el uso de una radial según la hipotésis de los Agents Rurals
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Los Bombers siguen luchando por estabilizar el flanco derecho del incendio originado este viernes en la Bisbal d'Empordà y que ya ha entrado en el macizo de Les Gavarres. Protección Civil mantiene confinados a varios municipios del Baix Empordà. El aviso por riesgo de incendio elevado, que coincide con una alerta por ola de calor, se mantiene activo en buena parte de Catalunya.
- Alejandro Sáez, experto de la Organización Meteorológica Mundial: 'En 20 años, quizá recordaremos este verano como uno de los más fríos
- Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora del fuego en la Bisbal
- El incendio de Les Gavarres sigue quemando sin control y alcanza ya las 2.300 hectáreas afectadas
- Los Mossos detienen a uno de los sospechosos del crimen del parque de la Pegaso y buscan al resto
- Los Mossos investigan a un hombre que tenía cien colmenas de abejas robadas
- Los médicos inspectores de la Seguridad Social denuncian retrasos de 720 días en las bajas: 'La gestión está siendo nefasta
- La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del sábado, 4 de julio de 2026, en directo
- El psiquiatra que atendió a los Andic no estaba de acuerdo en centrar la terapia en la herencia en vida