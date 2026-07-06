Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta CISLes GavarresSentmenatIncendio la BisbalLa ManadaBarcelonaBrasilPensiónBegoña GómezOla calorFeijóoTour de Francia 2026Longevidad
instagramlinkedin

Fuego forestal

Un incendio arde a gran intensidad impulsado por el viento y el calor en Sentmenat y obliga a confinar siete urbanizaciones

El fuego, que tiene potencial de afectar varias zonas boscosas, amenaza con entrar en el espacio natural de Sant Llorenç del Munt

La política de 'extinción total' de incendios ha facilitado que los fuegos sean más intensos, advierten los expertos

Un incendio arde a gran intensidad impulsado por el viento y el calor en Sentmenat

Un incendio arde a gran intensidad impulsado por el viento y el calor en Sentmenat

Bombers de la Generalitat

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Guillem Costa

Guillem Costa

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un incendio que ha empezado cerca de Sentmenat (Vallès Occidental), arde a esta hora a "alta intensidad" y obliga a movilizar más de 100 efectivos de los bomberos, para tratar de evitar que se extienda hacia el espacio natural de Sant Llorenç del Munt. Además de 27 dotaciones terrestres, trabajan en el fuego siete medios áereos. Hasta el momento, según los cálculos de los Agents Rurals, el fuego ha afectado a 10 hectáreas.

Para abordar las tareas de extinción, los bomberos han solicitado el confinamiento de varias urbanizaciones y núcleos diseminados como son El Farell, Can Gurri, St Sebastia de Montmajor, El balcó de St Llorenç, St Feliu del Racó, Nord de Castellar del Vallès y Can Vinyals.

Noticias relacionadas y más

Focos secundarios

El fuego, que se ha declarado a las 14.21 al norte del polígono de Mas d'en Cisa después de que se incendiara una excavadora, ha afectado también campos de cultivo. Ahora, avanza hacia zonas arboladas impulsado por las altas temperaturas, en plena ola de calor, y por el viento. Las llamas afectan a terrenos de vegetación forestal, "en ascenso", y han alcanzado, a través del flanco derecho, la cabeza, una ladera hasta superar una colina cercana. No obstante, los bomberos, en los primeros momentos de este incendio topográfico, han optado por priorizar el flanco motor, el izquierdo, con operativos del GRAF (el grupo especializado de actuaciones forestales), puesto que ha generado focos secundarios.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Dan Buettner, experto en longevidad: 'Las personas que más viven no solo hacen más ejercicio, están construyendo amistades
  2. Un 40% de los pacientes con cáncer de próstata reciben tratamientos que pueden favorecer la osteoporosis
  3. Los médicos inspectores de la Seguridad Social denuncian retrasos de 720 días en las bajas: 'La gestión está siendo nefasta
  4. Estabilizado el incendio de Sant Andreu de la Barca que obligó a confinar la colonia del Palau y la calle Clavell
  5. Cuatro personas de la misma familia, entre ellas dos menores, mueren en un accidente de tráfico en Palencia
  6. Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora del fuego en la Bisbal
  7. Muere un turista de 28 años en una playa de México por el ataque de un cocodrilo
  8. Controlado el incendio en una nave de la empresa de residuos Gersa en Sant Boi de Llobregat

Un incendio arde a gran intensidad impulsado por el viento y el calor en Sentmenat y obliga a confinar siete urbanizaciones

Un incendio arde a gran intensidad impulsado por el viento y el calor en Sentmenat y obliga a confinar siete urbanizaciones

Arrancan los Sanfermines 2026

Cortada la AP-7 en Vilademuls por un incendio de vegetación en los márgenes de la carretera

Cortada la AP-7 en Vilademuls por un incendio de vegetación en los márgenes de la carretera

Muere en un accidente de tráfico Iván Sanz, CEO de la bodega Dehesa de los Canónigos, junto a su mujer y dos hijos menores

Muere en un accidente de tráfico Iván Sanz, CEO de la bodega Dehesa de los Canónigos, junto a su mujer y dos hijos menores

Muere en un accidente de tráfico Iván Sanz, CEO de la bodega Dehesa de los Canónigos, junto a su mujer y dos hijos menores: sobrevive la pequeña de 9 años, herida grave

La extrabajadoras despedidas del Institut Josep Carreras llevan su caso a Europa: denuncian desprotección

La extrabajadoras despedidas del Institut Josep Carreras llevan su caso a Europa: denuncian desprotección

Pacientes respiratorios critican el rechazo a financiar dupilumab, el primer fármaco biológico para la EPOC tras más de 15 años sin avances: "Difícil de justificar"

Pacientes respiratorios critican el rechazo a financiar dupilumab, el primer fármaco biológico para la EPOC tras más de 15 años sin avances: "Difícil de justificar"

PortAventura pone a la venta 500 piezas de los railes del Dragon Khan con fines solidarios

PortAventura pone a la venta 500 piezas de los railes del Dragon Khan con fines solidarios