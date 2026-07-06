Fuego forestal
Un incendio arde a gran intensidad impulsado por el viento y el calor en Sentmenat y obliga a confinar siete urbanizaciones
El fuego, que tiene potencial de afectar varias zonas boscosas, amenaza con entrar en el espacio natural de Sant Llorenç del Munt
La política de 'extinción total' de incendios ha facilitado que los fuegos sean más intensos, advierten los expertos
Un incendio que ha empezado cerca de Sentmenat (Vallès Occidental), arde a esta hora a "alta intensidad" y obliga a movilizar más de 100 efectivos de los bomberos, para tratar de evitar que se extienda hacia el espacio natural de Sant Llorenç del Munt. Además de 27 dotaciones terrestres, trabajan en el fuego siete medios áereos. Hasta el momento, según los cálculos de los Agents Rurals, el fuego ha afectado a 10 hectáreas.
Para abordar las tareas de extinción, los bomberos han solicitado el confinamiento de varias urbanizaciones y núcleos diseminados como son El Farell, Can Gurri, St Sebastia de Montmajor, El balcó de St Llorenç, St Feliu del Racó, Nord de Castellar del Vallès y Can Vinyals.
Focos secundarios
El fuego, que se ha declarado a las 14.21 al norte del polígono de Mas d'en Cisa después de que se incendiara una excavadora, ha afectado también campos de cultivo. Ahora, avanza hacia zonas arboladas impulsado por las altas temperaturas, en plena ola de calor, y por el viento. Las llamas afectan a terrenos de vegetación forestal, "en ascenso", y han alcanzado, a través del flanco derecho, la cabeza, una ladera hasta superar una colina cercana. No obstante, los bomberos, en los primeros momentos de este incendio topográfico, han optado por priorizar el flanco motor, el izquierdo, con operativos del GRAF (el grupo especializado de actuaciones forestales), puesto que ha generado focos secundarios.
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