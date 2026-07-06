Un incendio en Carme obliga a confinar a unas 33.000 personas en Anoia, entre ellas una parte de Igualada

El incendio que se ha declarado esta tarde entre Carme y la Pobla de Claramunt obliga a confinar el sur de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Castellolí, que se suman desde poco antes de las 7 de la tarde a los núcleos de les Garrigues, la Torre de Claramunt, Claramunt y el oeste de Capellades y la Pobla de Claramunt, donde ya se había pedido que se confinaran en sus casas poco antes de las 6 de la tarde. El confinamiento por el incendio de la Anoia afecta aproximadamente a 33.000 personas de los distintos municipios.

27 dotaciones terrestres y 2 helicópteros de Bombers trabajan en el fuego, que se ha declarado a las 4:30 de la tarde. Las llamas habrían comenzado en el arcén de la carretera BV-2131, que conduce hasta la Pobla de Claramunt. Según los Agentes Rurales, la superficie afectada era ya de unas 150 hectáreas, a las 7 de la tarde.

Gran potencial de hectáreas

Un equipo de unos 100 bomberos trabaja en la zona, según ha comentado en rueda de prensa David Borrell, jefe de Bomberos. "Es el segundo que más nos preocupa después del de Sentmenat. Sobre todo por su capacidad de crear piroconvección, aunque estamos en las últimas horas del día". Borrell añadía que "en las zonas a las que afecta hay urbanizaciones, y por eso hemos protegido a la población confinándola en dirección norte". El inspector jefe de Bomberos añadía que "priorizamos el flanco derecho, lo que evita que entre en el Bruc".

Mapa del incendio

En la rueda de prensa, que se ha celebrado a las 19 horas en Cerdanyola, la consejera de Interior, Núria Parlon, ha dicho que el incendio tiene un gran potencial de hectáreas que pueden arder. "Estamos al máximo, dada esta simultaneidad. Y nos preocupa, sobre todo, la actividad y la simultaneidad de tres incendios al mismo tiempo. Nos toca volver a pedir mucha prudencia al conjunto de la población. Son momentos extremadamente complicados para los servidores públicos y las servidoras públicas que están en las tareas de extinción, también para los alcaldes y las alcaldesas".

Simultaneidad de varios incendios forestales

Ahora mismo se concentran los esfuerzos en el flanco izquierdo del incendio. El fuego crea una intensa columna de humo que se deja ver desde buena parte de la zona. El inicio se sitúa a la altura del punto kilométrico 2,9 de esta carretera. El fuego se ha iniciado en una zona agrícola, pero también ha afectado algo de superficie forestal. Desde Carme ya no se ven llamas y los agricultores están segando los campos por si el fuego avanza, pero ya empiezan a verse las llamas desde Igualada, avanzando hacia Vilanova del Camí.

Por este incendio en la Anoia, el teléfono 112 ha recibido 450 llamadas, y se encuentra cortada la carretera BV-2131 entre Carme y la Pobla de Claramunt.

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Los Bomberos de la Generalitat han activado un centro de mando unificado en su complejo central, en Bellaterra, por la simultaneidad de varios incendios forestales importantes en diferentes puntos de Catalunya. Además del de les Gavarres, estabilizado y en vías de control, este lunes al mediodía y a primera hora de la tarde se han declarado otros tres incendios. Uno en Sentmenat (Vallès Occidental), que ha obligado a confinar varias urbanizaciones y núcleos diseminados, donde hay 54 dotaciones terrestres y 12 aéreas. El segundo ha sido en Artesa de Segre (Noguera), con 23 dotaciones terrestres y cuatro aéreas. El tercero, por el momento, es el de Carme y la Pobla de Claramunt.