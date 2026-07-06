El Govern pide la ayuda de la UME para atender la simultaneidad de incendios en Catalunya

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha pedido la ayuda de la UME para atender la simultaneidad de incendios en Catalunya. Se incorporarán a la extinción de los incendios de Sentmenat y el Anoia. El inspector jefe de Bombers, David Borrell, ha asegurado que no son pesimistas de cara a las próximas horas en el incendio de Sentmenat, donde se trabaja para proteger la urbanización del Farell. Han concentrado a un centenar de vecinos en un confinamiento agrupado protegido por tres vehículos de Bombers. Se ha mostrado optimista con el del Anoia, ya que se está consiguiendo contenerlo y evitar que pueda avanzar hacia Montserrat. "Somos optimistas de cara a poder realizar alguna maniobra de estabilización en este flanco", ha dicho. El fuego ha afectado a tres naves y algunas edificaciones.

El objetivo de los Bombers es "evitar el colapso operativo, proteger a las personas y evitar que ningún nuevo incendio se haga grande", ha dicho Borrell.

El incendio de Sentmenat ha afectado de momento a 90 hectáreas, con un potencial de 2.000. La prioridad es el flanco derecho. Los Bombers trabajan para que no afecte a las urbanizaciones, especialmente a la de el Farell, que está muy diseminada, no tiene franja perimetral de protección y está situada en el bosque, con algunas edificaciones de madera. "Allí la protección de las casas es difícil", ha reconocido el jefe de Bombers, que ha explicado, sin embargo, que el fuego ha perdido ahora "mucha inercia" con el anochecer. "La situación ahora es diferente, pero hay mucha pendiente y no podemos descartar afectaciones en las casas", ha dicho.

En cuanto a las personas, están seguras porque se han concentrado todas en un confinamiento agrupado con tres vehículos de Bombers que velan permanentemente por ellas.

Borrell ha indicado que ahora afrontan la ventana de la noche, con menos temperatura y sin marinada, para trabajar en mejores condiciones. "No podemos anunciar si habrá una ventana para poder estabilizarlo o no, veremos las próximas horas, pero no somos pesimistas de cara a las próximas horas", ha reconocido.

Desalojados por el incendio de Sentmenat

En el Farell hay un camping, el Pasqualet, donde los propietarios han decidido desalojar a los campistas que se encontraban allí tras consultarlo con los Bombers, que les han dado luz verde porque existía la posibilidad de una evacuación segura. "La mayoría de la gente ha vuelto a sus casas, a algunos que estaban en el camping se les ha ofrecido alojarse en un pabellón, y también trabajamos con la posibilidad de alojar a personas en hoteles", ha explicado el alcalde, Isidre Pineda.

En Sentmenat, el jefe de Bombers en el operativo, Jordi Martí, ha confirmado que desde el Ajuntament se ha optado por desalojar a un centenar de vecinos de la urbanización de Guanta, una decisión que ha explicado el responsable de la misma, el regidor de Medi Ambient, Francesc Cadafalch. "He pedido a la policía que lo desalojara, han acudido Protecció Civil, ADF y la Policia Local y han sacado a la gente", ha relatado.

En este sentido, han habilitado el Casal de Joves para que pueda acudir quien lo necesite. "De momento ha venido una familia, pero la previsión es que puedan venir más", ha añadido.

Cadafalch también ha hecho una descripción del tipo de vegetación que hay en la zona afectada, principalmente pino blanco y abundante sotobosque. "Todavía sufrimos las consecuencias del vendaval de 2014, no se ha podido limpiar todo, tenemos los bosques muy sucios, desde el Ajuntament hemos intentado limpiarlos con la asociación de propietarios forestales, pero no hemos llegado a tiempo", ha lamentado.

El incendio se está conteniendo en el Anoia

En cuanto al incendio del Anoia, el objetivo era sobre todo evitar que el incendio cruzara la C-15 y pudiera avanzar hacia la zona de Montserrat, con un potencial entonces de 4.000 hectáreas. "Lo estamos consiguiendo, se ha trabajado bien, se está conteniendo y somos optimistas", ha dicho. Sí ha afectado a una zona industrial y ha alcanzado tres naves en la cabeza del incendio y un punto limpio. Los Agents Rurals cerrarán el acceso a Montserrat por precaución. El incendio del Anoia afecta por ahora a 400 hectáreas.

Los Bombers han distribuido imágenes en las que se les ve protegiendo viviendas en La Pobla de Claramunt, evitando que el fuego entre en los jardines.

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La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicado que un tercer incendio, el de Artesa de Segre, ha quedado controlado, tras afectar a 32 hectáreas, lo que permite que el operativo "no esté tan tensionado ante el escenario de mucha simultaneidad". "Hoy ha habido 65 incendios en el conjunto de Catalunya de diferente tipo", ha remarcado. Por ello se ha solicitado ayuda a la UME y los Bombers de Barcelona han trabajado en la extinción de los incendios de naves industriales.