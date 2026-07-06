Una empresa gerundense impulsa un sistema para generar energía termoeléctrica aprovechando el calor natural del fondo marino

La empresa gerundense PLOATECH trabaja en un proyecto para transformar en electricidad el calor que sale de las fuentes hidrotermales submarinas, unas zonas del fondo marino donde el agua emerge a temperaturas muy elevadas por la actividad geológica de la Tierra.

El proyecto, llamado LUCY, no busca producir electricidad para abastecer ciudades o industrias, sino crear una tecnología capaz de dar energía de manera continua a instrumentos científicos instalados a gran profundidad. Estos aparatos sirven, por ejemplo, para estudiar el fondo marino, el cambio climático o la actividad geológica, pero a menudo dependen de baterías que se tienen que sustituir o recargar.

La propuesta de PLOATECH consiste en aprovechar la diferencia de temperatura entre el agua muy caliente que sale de las fuentes hidrotermales y el agua fría del océano. Este contraste puede convertirse en energía eléctrica mediante un sistema termoeléctrico. Es decir, el proyecto quiere usar el calor natural del fondo del mar como una especie de enchufe para alimentar equipos científicos submarinos y estaciones permanentes de manera continuada.

Según la empresa, esta tecnología permitiría reducir la dependencia de baterías y disminuir el impacto ambiental de las misiones científicas. El proyecto también prevé el diseño de maquinaria submarina, sistemas para transformar y acondicionar la energía generada y el desarrollo de prototipos.

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PLOATECH, con sede en el Parc Científic i Tecnològic de la UdG, es la coordinadora del proyecto, que cuenta con financiación de ACCIÓ, la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat, y con la colaboración de VICOROB, el grupo de investigación en visión por computador y robótica de la Universitat de Girona.

Fuente: Diari de Girona