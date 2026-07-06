La falta de sueño sostenida puede provocar un aumento de peso de hasta medio kg en apenas un mes y medio

Dormir más nos hace más torpes, más irritables y nos deja con menos energías para hacer frente al día. Pero no solo. Un estudio sugiere que la falta de sueño sostenida puede provocar un aumento de peso de hasta medio kilo en apenas seis semanas, así como un incremento de la circunferencia de la cintura y un mayor riesgo de desarrollar alteraciones cardiometabólicas relacionadas con enfermedades como, por ejemplo, la diabetes tipo 2 y varias patologías cardiovasculares. Según explica un equipo de investigadores de la Universidad de Columbia en un artículo, los datos demuestran que la falta crónica de sueño puede contribuir gradualmente tanto a un aumento de peso como al deterioro metabólico. Esto no significa que una noche de mal sueño haga engordar sino que, en general, no mantener un descanso adecuado es un hábito tan perjudicial como una mala alimentación sostenida o el sedentarismo prolongado.

El trabajo, publicado este lunes en la revista 'Annals of Internal Medicine', se basa en dos ensayos clínicos en los que participaron 95 adultos de entre 20 y 60 años, todos ellos con factores de riesgo cardiometabólico y hábitos de sueño relativamente estables que, de media, afirmaban dormir entre siete y ocho horas por noche. En el marco de este estudio, los científicos monitorizaron el estado de salud de cada participante durante varios meses. En las primeras seis semanas se respetó su rutina habitual de sueño y en las siguientes seis se pidió que retrasaran hasta 90 minutos su hora de acostarse y que, en general, redujeran su periodo total de descanso. A partir de ahí, tras analizar sus datos personales, se observaron cambios en el peso corporal, la circunferencia de la cintura, la composición corporal y distintos biomarcadores hormonales relacionados con el apetito y el equilibrio energético.

Los científicos creen que la falta de sueño podría provocar resistencia a la insulina, un estado inflamatorio más elevado y una reducción de la actividad física espontánea

Los resultados muestran que reducir las horas de sueño, sobre todo cuando se desciende por debajo del umbral mínimo recomendado de descanso, se asocia de forma consistente con cambios en el peso corporal y el estilo de vida. El estudio, de hecho, demuestra que tras apenas seis semanas de falta de sueño, los participantes registraron un aumento medio de aproximadamente 0,5 kg junto con un incremento de la circunferencia de la cintura. También se observó un aumento del sedentarismo de alrededor de 17 minutos diarios de media, una cifra que alcanzó cerca de 30 minutos en el caso de los hombres y de las mujeres posmenopáusicas. Los autores subrayan que, aunque los cambios puedan parecer modestos en términos absolutos, su aparición en un periodo tan corto sugiere que, si se mantuvieran durante meses o años, podrían traducirse en un aumento de peso clínicamente relevante y en un mayor riesgo cardiometabólico.

Efectos físicos

Los científicos afirman que todavía no está claro cuál es el mecanismo biológico que explica este fenómeno aunque, por el momento, se plantean varias hipótesis complementarias. Estudios previos sugieren que la restricción moderada del sueño desencadena una serie de cambios metabólicos y conductuales que podrían favorecer el aumento de peso. Entre ellos se incluyen una mayor resistencia a la insulina, un estado inflamatorio más elevado y una reducción de la actividad física espontánea, junto con un incremento del tiempo total que las personas pasan sentadas. En conjunto, afirman los expertos, estos factores dibujan un escenario en el que dormir menos no solo altera el equilibrio energético sino que también modifica la forma en que el cuerpo regula la glucosa, la inflamación y el nivel de actividad diaria.

"Como salubrista me preocupa mucho, porque la población duerme cada vez menos por los horarios laborales extensos y el sedentarismo actual, lo que favorece la ganancia de peso y complica el control de la obesidad y las enfermedades crónicas" Esteban Ortiz Prado — Científico

La comunidad científica afirma que, en consonancia con los resultados de este trabajo, las pautas de sueño deberían incluirse en las recomendaciones médicas. "El hallazgo apoya incluir el sueño como factor modificable en estrategias de prevención de obesidad y enfermedad cardiometabólica. Como salubrista me preocupa mucho, porque la población duerme cada vez menos por los horarios laborales extensos y el sedentarismo actual, lo que favorece la ganancia de peso y complica el control de la obesidad y las enfermedades crónicas", afirma Esteban Ortiz Prado, profesor e investigador en la Universidad de las Américas (Ecuador) y director del grupo de investigación One Health, en declaraciones al Science Media Center España. En esta misma línea se pronuncia Cristóbal Morales, responsable de la Unidad Salud Metabólica, Diabetes y Obesidad Hospital Vithas Sevilla, quien afirma que "el sueño ya no es una opción de bienestar pasiva sino es una intervención biológica activa y un pilar clave" de la salud.