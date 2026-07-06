Detienen a un joven en Torroella de Montgrí por provocar cuatro focos de incendio en el Camino Viejo de L'Estartit en plena ola de calor

La Policía Local de Torroella de Montgrí ha detenido a un joven de 30 años por provocar cuatro focos de incendio en el Camino Viejo que une la localidad con L'Estartit, coincidiendo con el inicio de la ola de calor. Los hechos ocurrieron este domingo por la tarde, después de que los agentes identificaran al joven cuando intentó robar en una tienda. Durante la identificación, el hombre —sobre quien pesaba una requisitoria policial pendiente— se mostró agresivo con los agentes, los amenazó y huyó corriendo. Los policías iniciaron una búsqueda y lo localizaron poco después en el Camino Viejo. Había prendido fuego a la vegetación en cuatro puntos distintos, separados por pocos metros entre sí, con la intención de provocar un incendio. La policía logró extinguir los fuegos con un extintor y detuvo al joven.

Según informa el Ayuntamiento, la detención tuvo lugar ayer por la tarde. Los agentes recibieron el aviso de una tienda en la que un joven había intentado robar varios objetos y había sido sorprendido por el personal del establecimiento. Cuando la policía llegó al lugar, identificó al sospechoso, de 30 años, sobre quien constaba un requerimiento judicial pendiente.

Durante la intervención, el joven se mostró agresivo con los agentes, los amenazó y huyó corriendo. La Policía Local organizó un dispositivo de búsqueda y pudo localizarlo poco después gracias a una llamada al 112. Eran alrededor de las nueve y media de la noche. La persona que llamó alertó de que un hombre caminaba por el Camino Viejo entre Torroella y L'Estartit, y la descripción que facilitó coincidía plenamente con la del sospechoso.

Mientras buscaban al joven, los agentes encontraron hasta cuatro pequeños incendios, separados por pocos metros entre sí. Los policías lograron apagarlos con los extintores de sus vehículos antes de que se propagaran y adquirieran mayor intensidad.

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Finalmente, la Policía Local localizó y detuvo al sospechoso, que ya ha sido puesto a disposición judicial. Fue arrestado por presuntos delitos de lesiones leves, atentado contra agente de la autoridad, desobediencia, resistencia y por su supuesta autoría de los distintos conatos de incendio. La investigación continúa abierta.