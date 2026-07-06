Detenido un hombre por provocar un incendio forestal en Sant Quintí de Mediona el 7 de junio

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el pasado jueves a un hombre de 50 años como presunto autor de un delito de incendio forestal relacionado con el fuego declarado la madrugada del 7 de junio en una zona forestal próxima al núcleo de población de Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès). La investigación se inició después del incendio, que afectó a una superficie forestal del municipio. Las primeras gestiones, por parte del cuerpo de Agents Rurals, permitieron recopilar indicios sobre el posible origen del fuego e identificar a un presunto responsable. También se investiga si provocó incendios en 2025.

Los investigadores analizaron los indicios recogidos durante la inspección ocular y varias grabaciones de videovigilancia de la zona. Las gestiones practicadas permitieron reforzar la identificación del sospechoso y obtener nuevos elementos de interés para la investigación.

El análisis de las imágenes situó al detenido en las proximidades del punto de inicio del incendio en una franja horaria compatible con el origen del fuego. Asimismo, los investigadores constataron que había usado material pirotécnico en la misma zona donde posteriormente se inició el incendio.

Las diligencias practicadas y el resto de indicios recopilados permitieron atribuirle presuntamente la autoría de los hechos y proceder a su detención.

La investigación continúa abierta para determinar si el detenido podría estar relacionado con otros incendios forestales de características similares registrados durante el año 2025 en zonas próximas al lugar de los hechos. El detenido pasó a disposición judicial ante el juzgado de guardia de Vilafranca del Penedès.