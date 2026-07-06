Colas en la autopista
Cortada la AP-7 en Vilademuls por un incendio de vegetación en los márgenes de la carretera
Por el momento se desconoce si está relacionado con un accidente de tráfico en la zona
Eva Batlle
Un incendio de vegetación en el arcén de la N-II, en Vilademuls, obliga a cortar la autopista AP-7 este lunes por la tarde y ha provocado retenciones en la zona. El fuego se ha declarado poco después de las dos y media de la tarde en los márgenes de la vía en sentido Girona.
Los Bombers han activado diez dotaciones para trabajar en la extinción de las llamas, que afectan a la vegetación situada junto a la autopista. Según las primeras informaciones, no se descarta que en los próximos minutos puedan incorporarse también medios aéreos, como hidroaviones, en función de la evolución del incendio, según han indicado desde el cuerpo de emergencias.
En la misma zona también ha volcado una furgoneta. Por el momento, sin embargo, se desconoce si este accidente está relacionado con el origen del fuego o si se trata de un incidente independiente.
Hasta el lugar de los hechos también se han desplazado los Mossos d'Esquadra de Trànsit y efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques. El corte de la AP-7 está provocando importantes afectaciones al tráfico en plena tarde, en una jornada marcada también por otros incendios en las comarcas de Girona.
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Fuente: Diari de Girona
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