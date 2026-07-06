Catalunya amplía las restricciones de acceso a parques naturales por peligro extremo de incendio

Los Agentes Rurales y Protección Civil de la Generalitat han ampliado las restricciones por peligro extremo de incendio forestal para este martes en los accesos los espacios naturales de Montsec d’Ares, Montsec de Rubies y al Parque Natural de Montserrat, que se suman a las restricciones vigentes en Ribera Salada y Baronia de Rialb y en el macizo de Les Gavarres.

Además, se mantiene el plan INFOCAT en fase de 'emergencia' ante el riesgo de fuegos algunas comarcas y por la simultaneidad de incendios en Catalunya durante la tarde del lunes. Desde el pasado sábado está vigente una resolución con restricciones que permanecerán en vigor al menos hasta las 00:00 horas del viernes 10 de julio, según Protección Civil.

En cuanto al peligro esta semana, el viernes 10 de julio será el día en que se prevé el riesgo máximo, después de muchos días consecutivos de calor muy intenso y humedades muy bajas. A partir de medianoche de este martes se activa el nivel 4 del Plan Alfa en estos espacios naturales y en 111 municipios de 18 comarcas.

También está en vigor el nivel 3 del plan Alfa por peligro muy alto de incendio forestal en 34 comarcas, con un total de 377 municipios. Los Agentes Rurales recomiendan no frecuentar las zonas forestales y los espacios naturales, especialmente durante las horas de máxima insolación.

El plan se ha activado por las altas temperaturas y las bajas humedades relativas de la ola de calor y supone la restricción de acceso al espacio natural del macizo de Les Gavarres, vigente desde el mediodía del 4 de julio, y su ampliación a los espacios naturales de Ribera Salada y Baronia de Rialb el 5 de julio. El martes se extenderá al Parque Natural de Montserrat, donde se permitirá el acceso al recinto del monasterio, pero no al medio natural del entorno.

Refuerzo de la vigilancia

Junto a estas medidas, los Agentes Rurales refuerzan la prevención de incendios forestales y la vigilancia aérea. En el dispositivo participarán las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF), que además activarán la señalización de restricción, y los cuerpos de seguridad, Mossos d'Esquadra, Policía Local y Guardia Civil, que colaborarán activamente en los cierres y en la vigilancia.

Los Rurales instan a extremar las precauciones ante el peligro extremo de incendio y evitar las actividades con riesgo de incendio en el medio natural. Recomiendan no frecuentar las zonas forestales y los espacios naturales, especialmente durante las horas de máxima insolación.

Los Agentes Rurales recuerdan que, mientras dure el episodio en los municipios afectados por los niveles 3 y 4 del Plan Alfa, está completamente prohibido realizar cualquier actividad con riesgo de incendio en terrenos forestales y en la franja de 400 metros que los rodea.

Con la activación del nivel 3 del Plan Alfa, por peligro muy alto, quedan suspendidas todas las actividades con riesgo de incendio previamente autorizadas o comunicadas por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Los Agentes Rurales realizan una vigilancia exclusiva del cumplimiento de estas suspensiones y de prohibiciones como encender fuego en espacios abiertos, el uso de material pirotécnico, entre otras.

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La activación del nivel 4 del Plan Alfa, por peligro extremo de incendio forestal, determina que los Agentes Rurales realizan una vigilancia exclusiva de las medidas extraordinarias de la resolución de la titular del Departamento de Interior y Seguridad Pública.