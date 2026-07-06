Catalunya activa avisos por temperaturas extremas ante la llegada de la segunda ola de calor del verano

La segunda gran ola de calor del verano pone en alerta a Catalunya ante máximas por encima de los 42 grados y mínimas que, en algunos puntos, podrían no bajar de los 25 grados en ningún momento de la noche. El Servei Meteorològic de catalunya ha activado avisos de nivel amarillo y naranja por altas temperaturas en prácticamente todo el territorio. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por su parte, ha emitido un aviso de nivel rojo en la depresión central de Lleida ante la previsión de que se registren temperaturas extremas durante la jornada del martes. Los modelos apuntan a que este episodio, que arrancó oficialmente el domingo, cogerá intensidad a partir del martes y se mantendrá en valores extremos hasta como mínimo el jueves. Las previsiones apuntan a que en Catalunya podría ser aún más intenso y duradero que la anterior ola de calor y, además, amenaza con elevar todavía más el riesgo de incendios en el territorio. Los expertos piden extremar las precauciones durante esta ola de calor debido al peligro que supone tanto para las personas como para el medio natural.

Para este lunes, Meteocat ha activado avisos por calor en gran parte del territorio catalán. En Barcelona, Maresme y Baix Llobregat hay activos avisos de nivel amarillo por altas temperaturas ante máximas que podrían superar los 35 grados. En el Segrià, Pla d'Urgell y Noguera d'Ebre se han encendido avisos de nivel naranja, los más severos de la jornada, ante un día en que los termómetros podrían superar los 40 grados. En la zona de l'Empordà, donde el peligro de incendios sigue siendo extremo, se esperan máximas de hasta 38 grados. Por el momento no se han activado avisos por calor nocturno pero, aún así, los modelos sugieren que en algunos puntos los termómetros podrían no bajar de los 25 grados durante las próximas noches.

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El calor cogerá aún más fuerza a partir del martes, una jornada que por ahora se perfila como la más cálida del episodio. Para entonces, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activado avisos de nivel naranja en gran parte del interior ante previsiones de más de 40 grados en decenas de municipios y máximas por encima de los 42 grados en provincia de Lleida. La Agencia Estatal de Meterología, por su parte, ha activado un aviso de nivel rojo en la zona ante el "riesgo extremo" que suponen estas temperaturas para la población. Por el momento, de cara al martes no hay activados avisos por calor en Barcelona ya que, con un poco de suerte, la ciudad esquivará el pico de la ola de calor. Los modelos apuntan a que los avisos activados durante este episodio corresponden a un peligro de 4 sobre 6 en la escala de peligros meteorológicos.