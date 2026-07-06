Los Bombers mantienen el optimismo en Les Gavarres, pero temen la simultaneidad de incendios

Los Bombers mantienen un "optimismo moderado" sobre la evolución del incendio de Les Gavarres, pero advierten de que las próximas horas siguen siendo clave para poder llevar el fuego a la fase de control. El subinspector de la Regió d’Emergències de Girona, Ferran Garcia, explicó este lunes a la una y media de la tarde que el dispositivo continúa centrado en revisar todo el perímetro, detectar puntos calientes y apagar cualquier reactivación que pueda aparecer con el calor.

"Ahora es cuando tenemos que estar más atentos, porque la temperatura es muy alta", subrayó Garcia. Según detalló, las condiciones son buenas para continuar realizando el trabajo previsto: rastrear el perímetro, atacar las columnas de humo e ir recorriendo las zonas que todavía pueden reactivarse. En esta fase, añadió, el calor incluso puede ayudar a los equipos de extinción a localizar los puntos calientes porque hace que las igniciones se manifiesten antes.

El cuerpo trabaja sobre todo en tres grandes zonas sensibles, que el mando quiso matizar que no son "puntitos", sino franjas o sectores amplios. Una de ellas es el barranco situado en el primer tercio del flanco izquierdo, junto a la carretera de la Ganga y el Coll de la Ganga, donde el fuego generó "muchos focos secundarios" que cuesta detectar. También se sigue revisando una parte de la cabeza del flanco izquierdo, en la zona de Mas Ambrós, donde ha habido pequeñas reactivaciones pero que, según Garcia, "está mejor" de lo que los equipos esperaban encontrar.

El flanco derecho

La gran prioridad, sin embargo, sigue siendo el flanco derecho. "Siempre ha sido la prioridad del incendio", insistió el subinspector. Se trata de un sector amplio, con zonas de difícil acceso y barrancos, donde los Bombers quieren rematar el perímetro para evitar que cualquier punto caliente pueda reactivarse durante las horas de mayor temperatura.

Garcia explicó que no hay llama activa por encima de las urbanizaciones afectadas por el fuego, un hecho que calificó de "muy buena señal". Sí hay pequeñas reactivaciones, especialmente en la zona de Mas Ambrós, pero aseguró que los equipos las atacan rápidamente. Aun así, pidió que cualquier vecino que vea humo o llamas avise de inmediato al 112, porque "todo lo que aparezca" debe comprobarse y atacarse.

Nuevo incendio en Terrades

La situación en Les Gavarres se ha visto condicionada este mediodía por la declaración de un nuevo incendio en Terrades, en el Alt Empordà. El fuego, que quema principalmente campos en una zona próxima a la GI-510 entre Llers y Terrades, ha afectado a una granja y ha obligado a movilizar medios terrestres y aéreos. Según Garcia, es un incendio agrícola que "está avanzando muy rápido" y que acaba de comenzar, motivo por el que los Bombers han desviado al jefe de guardia y varios medios para empezar a combatirlo. Hacia las tres de la tarde se consiguió controlar y la granja colapsó; en su interior solo había paja.

A pesar de este nuevo incendio, el dispositivo del incendio de Les Gavarres no se desmonta. Garcia aseguró que las 42 dotaciones que trabajan en el perímetro continúan sobre el terreno y que "aquí no se mueve nada". De momento, solo se ha desviado al jefe de guardia y un medio aéreo que se utilizaba de manera muy puntual, mientras que el resto de los sectores siguen trabajando desde tierra.

El subinspector admitió, sin embargo, que la simultaneidad de incendios preocupa mucho a los Bombers. "No queremos un segundo", dijo en referencia al riesgo de tener que gestionar dos grandes incendios al mismo tiempo. Garcia explicó que el cuerpo dispone de muchos camiones y medios aéreos, pero que los mandos y los centros de coordinación no son infinitos. Por ello, insistió en que la prioridad es cerrar cuanto antes el incendio forestal de Les Gavarres.

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De cara a la tarde, los Bombers no prevén una entrada fuerte de la marinada, aunque sí temperaturas muy elevadas. En esta fase del incendio, Garcia afirmó que prefieren calor antes que viento, porque la temperatura y un poco de movimiento de aire ayudan a hacer visibles los puntos calientes. El objetivo sigue siendo el mismo: rematar, revisar y evitar cualquier reactivación que prolongue aún más la emergencia.