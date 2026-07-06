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Los Bomberos vigilan una isla verde en Les Gavarres y alertan de que el flanco derecho "debe extinguirse como sea"

Ya no hay llamas activas, pero los efectivos revisan puntos calientes para evitar rebrotes en una zona del perímetro que sigue siendo delicada

La Bisbal d'Empordà incendi forestal GI-660 a tocar les Gavarres Bombers

La Bisbal d'Empordà incendi forestal GI-660 a tocar les Gavarres Bombers / Bombers / DDG

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Eva Batlle

La Bisbal d'Empordà
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El incendio de Les Gavarres continúa estabilizado, pero los Bomberos mantienen la máxima vigilancia sobre el perímetro, especialmente en el flanco derecho, y sobre una gran isla verde que ha quedado dentro de la zona quemada. El subinspector de la Región de Emergencias de Girona, Ferran Garcia, ha explicado este lunes a las 11 de la mañana que en estos momentos no hay llamas en ningún punto, pero sí focos calientes y zonas sensibles que deben revisarse para evitar nuevas reactivaciones.

Tras la pequeña reactivación detectada esta madrugada cerca de Mas Ambrós, en Calonge, los Bomberos aseguran que no ha habido rebrotes importantes. Aun así, Garcia ha subrayado que el cuerpo continúa centrado en rematar el incendio, especialmente en los puntos más irregulares del perímetro. “El flanco derecho hay que extinguirlo como sea”, ha advertido, ya que se trata de una zona relativamente “inaccesible” y con “capacidad de reabrirse” si el fuego encuentra puntos aún activos.

Una de las principales preocupaciones es una gran isla verde que ha quedado en el interior de la zona quemada debido a los cambios de viento de los últimos días. Según Garcia, esta área debe vigilarse y revisarse, ya que, si llegara a arder, podría generar un nuevo incendio dentro del perímetro y producir focos secundarios con capacidad de propagación. “Una isla verde tan grande puede volver a generar un incendio”, ha señalado.

El subinspector ha explicado que la fase de control puede alargarse precisamente por la forma en que ha evolucionado el incendio. El flanco izquierdo, a partir del Coll de la Ganga, ha quedado “muy recto”, lo que facilita el trabajo de los equipos de tierra. En cambio, en otros sectores el perímetro es mucho más irregular, con saltos, lenguas de fuego y zonas quemadas de forma discontinua. “Cuando esto se abre, se cierra, salta o quema más abajo, es más complicado de extinguir”, ha resumido.

Trabajo muy complejo

Este lunes continúan trabajando en la zona 25 camiones de Bomberos, dos unidades GRAF y tres unidades EPAF, especializadas en el trabajo a pie con herramientas manuales y mecánicas para repasar y limpiar el perímetro. El dispositivo se mantiene organizado en cuatro sectores y con efectivos procedentes de distintos puntos de Catalunya. También hay un helicóptero bombardero y un helicóptero de coordinación desde primera hora de la mañana, con posibilidad de solicitar más medios aéreos si fuera necesario.

Garcia ha subrayado que la labor que se realiza ahora es menos visible, pero muy compleja. No hay llamas, lo que obliga a los equipos a buscar “puntos calientes ocultos bajo tierra, en raíces o en tocones”. “Ojalá hubiera llama, porque nos lo mostraría”, ha señalado. Por ello, los Bomberos trabajan desde tierra “removiendo y rascando” el terreno para detectar posibles focos que podrían reactivarse con las horas de mayor calor.

La brisa marina

La meteorología sigue siendo un factor clave. Las altas temperaturas pueden hacer reavivar tocones o raíces, pero lo que más preocupa a los Bomberos es el viento. “Lo que no queremos es viento. Hoy el viento debería quedarse guardado en casa”, ha afirmado Garcia. Según ha explicado, el calor puede hacer aparecer puntos calientes, pero con el despliegue actual el cuerpo confía en poder atacarlos rápidamente. El problema sería que estos puntos coincidieran con viento y capacidad de propagación.

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Las horas más delicadas volverán a ser las de la tarde, cuando habitualmente entra la brisa marina y se canaliza por los valles de Les Gavarres. Aun así, las previsiones elaboradas con el Servicio Meteorológico de Catalunya no apuntan por ahora a ningún episodio destacado de viento durante esta ola de calor. Sin embargo, los Bomberos mantienen el dispositivo sobre el terreno para seguir revisando el perímetro y evitar que el fuego vuelva a ganar intensidad.

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Fuente: Diari de Girona

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