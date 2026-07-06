Los Bomberos activan un centro de mando único por la simultaneidad de incendios en Catalunya

Los Bombers de la Generalitat han activado un centro de mando unificado en su complejo central, en Bellaterra, por la simultaneidad de varios incendios forestales importantes en distintos puntos de Catalunya. Además del de Les Gavarres (Baix Empordà), estabilizado y en vías de control, este lunes al mediodía y a primera hora de la tarde se han declarado otros tres incendios.

Uno en Sentmenat (Vallès Occidental), que ha obligado a confinar varias urbanizaciones y núcleos diseminados, donde trabajan 54 dotaciones terrestres y 12 aéreas. Este es el que más preocupa a los bomberos por la presencia de urbanizaciones rodeadas de masa forestal. El segundo ha sido en Artesa de Segre (Noguera). El tercero, por ahora, es el de Carme y la Pobla de Claramunt (Anoia).

En lo que respecta al incendio de Les Gavarres, los bomberos no lo darán por controlado este lunes porque todavía hay muchas reproducciones en la cabeza del fuego. El jefe de apoyo del operativo, el subinspector Ferran Garcia, ha explicado que parte de ellas saltan el perímetro —muy irregular— y que también hay que tener en cuenta que hay un área que no ha quemado dentro de la zona calcinada del interior del macizo.

"Lo siento, pero hoy no lo podremos dar por controlado", ha dicho Garcia, que tampoco se ha atrevido a poner un plazo para cambiar de fase. El inspector también ha admitido que las peores previsiones se han cumplido, a raíz de la simultaneidad de incendios en Catalunya, pero ha afirmado que desplazar efectivos —ahora ya no hay medios aéreos— "no quiere decir que se vaya hacia atrás", sino más lento.

En Sentmenat, un incendio arde a gran intensidad impulsado por el viento y el calor y ha obligado a confinar siete urbanizaciones. Protección Civil ha enviado un ES-Alert para pedir el confinamiento de varias urbanizaciones y núcleos diseminados. En concreto, se pide el confinamiento de la urbanización El Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montmajor, El Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, el norte de Castellar del Vallès y Can Vinyals.

Trabajan en la zona 56 dotaciones terrestres y 12 aéreas. El incendio ha comenzado hacia las 14.21 horas en un campo de cultivo al norte del polígono Mas d’en Cisa. El fuego avanza por las crestas de los cerros y lanza focos secundarios. Los Bombers trabajan para anclarlo a pistas. Por ahora ha afectado a 35 hectáreas, mayoritariamente forestales.

Se trata de un incendio topográfico que quema vegetación forestal con intensidad. Ha alcanzado la vertiente sur de un cerro. Las llamas han coronado el cerro por la zona de la cabeza y el flanco derecho. La carrera inicial del fuego, cuando ha cogido inercia, ha llegado a los 850 metros por hora de velocidad.

Los bomberos priorizan el flanco izquierdo del fuego, que sería su motor y que lanza focos secundarios. Hay unos 120 efectivos trabajando en la zona con 55 vehículos terrestres y 12 medios aéreos, con helicópteros y aviones, así como la unidad de mando media. Los Agents Rurals calculan que el incendio afecta a unas 10 hectáreas por el momento.

En Anoia, los Bombers han decidido ampliar el confinamiento por el fuego iniciado en el municipio de Carme hacia las 16.27 horas. Se ha enviado una nueva alerta a los móviles para confinar el sur de Igualada, La Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Castellolí.

Previamente, ya se había pedido el confinamiento del oeste de Capellades y de La Torre de Claramunt, así como de otras zonas de municipios que ahora se han confinado de forma total. Los Bombers trabajan en la zona con 26 dotaciones, tres de ellas aéreas. Están destinando esfuerzos especialmente al flanco izquierdo del incendio, que se ha iniciado en una zona agrícola pero que también afecta a superficie forestal. El fuego ya afecta a 150 hectáreas.

Los Bombers también trabajan en un incendio forestal que se ha declarado este lunes por la tarde junto a la C-1412b, cerca de Comiols, al norte del municipio de Artesa de Segre (Noguera). El aviso se ha recibido a las 16.23 horas.

El fuego habría empezado en una zona agrícola cerca de una masía, pero se ha extendido hacia la masa forestal. Los Bombers trabajan con 23 dotaciones terrestres y cuatro medios aéreos, que están haciendo descargas en el flanco derecho para evitar que avance hacia el Eix de Comiols.

En este sentido, el Ayuntamiento de Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà) ha informado en un bando municipal de que los Bombers han pedido tractores y maquinaria para evitar que el incendio atraviese esta vía, que enlaza Artesa de Segre e Isona.