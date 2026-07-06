Un ataque de avispas velutinas manda a urgencias a siete gallegos que debrozaban fincas

La ola de calor ha disparado la presencia de la avispa velutina y el peligro en las casas, pero también a la hora de hacer desbroces o limpiezas de fincas tan habituales en esta época del año. Hasta 7 personas, según datos de apicultores de la Delegación de la Asociación Galega de Apicultura en O Morrazo (DAGA) han tenido que pasar por urgencias en los últimos quince días, y algunas fueron derivadas a hospitales, por el ataque de velutinas cuando limpiaban fincas.

Este verano está siendo especialmente virulento en cuanto a la velutina, quizás vinculado al calor. De la retirada de los nidos se sigue encargando la Xunta, a través de la empresa Seaga mediante la llamada al número 012, aunque las agrupaciones municipales de Protección Civil siguen recibiendo los avisos tanto desde la central de emergencias del 112 como directamente de particulares. La responsable de Protección Civil de Moaña, Mónica Chaves, asegura que en los últimos días está siendo una locura de llamadas, con 8, 10, 12 y hasta días de 14 avisos, sumando tanto las llamadas del 112, que cumple sólo con el protocolo de informar, como de particulares que son derivados a la Xunta.

En el Grupo Municipal de Emerxencias de Cangas aseguran que están recibiendo entre 2-3 llamadas diarias, pero sólo a título informativo porque como en Moaña, la agrupación no actúa y todo se hace a través de Seaga. El concejal de Medio Ambiente, Antón Iglesias, asegura que sólo actúa la agrupación cuando se trata de un edificio municipal como ocurrió en la Escola Vella de Coiro.Recientemente, una familia de Coiro denunciaba que vivía atemorizada por un nido en su casa. La salvedad está en Bueu en donde la Policía Local confirma que no reciben llamadas.

Desde la delegación de la Asociación Galega de Apicultura en O Morrazo (DAGA) alertan de que en octubre de 2025 ya hubo tres muertes en Galicia por picaduras de velutina, siempre en tareas de desbroces y limpieza de fincas. Indican que la velutina no sólo hace nidos en los aleros de casas, ventanas, puertas o alpendres, sino que le gusta hacerlos enterrados o semienterrados en la tierra o a baja altura ocupando huecos de troncos viejos (cañotas) , piedras movidas o aprovechando la vegetación de pequeños vallados entre fincas. El moañés Juan Alonso, representante de DAGA, recuerda que siempre hubo riesgo de picaduras de la avispa común, que muchas veces también hacía nidos enterrados, «pero cada vez máis a vespa velutina prefire este tipo de ubicacións para os seus niños, o que fai as tarefas de desbroces moi perigrosas». Añade que la picadura de velutina triplica el veneno inoculado por la avispa común. Por eso que pide a los vecinos que extremen las precauciones y antes de desbrozar, hagan una inspección visual por toda la finca y recurran a una vara que puede ser muy útil. El apicultor también recomienda que, si se ve que hay movimiento de velutinas, puede indicar que hay un nido y dice que se preste especial atención a los vallados, en donde el ataque es inmediato.

Juan Alonso asegura que la previsión este año es que haya un repunte de nidos de velutina. De O Morrazo, el Concello de Moaña es el único que sigue realizando la campaña de trampeo en colaboración con apicultores. En 2025, Seaga recibió de este municipio 234 avisos por nidos, de los que 71 fueron en la parroquia del Carmen; 33 en San Martiño; 25 en Tirán, 60 en Meira y 45 en Domaio. El 112 gestionó la retirada de 3 nidos, 2 en la parroquia del Carmen y 1 en la de Meira. Del total de nidos, fueron eliminados 34; neutralizados 132, quedaron inactivos 11, en 30 avisos no procedió actuación y en 6 fue imposible actuar. Con respecto a 2024, con 103 nidos retirados, el número se duplicó en 2025. En 2024, la Xunta contabilizó 114 nidos retirados en Cangas y 60 en Bueu.

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Hasta mayo de este año, la Xunta ya había retirado más de 600 nidos de velutina en Galicia a través del convenio con Seaga al que destina 1,7 millones de euros de presupuesto.