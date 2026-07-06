El antes y el después del incendio de Les Gavarres: así han quedado las 2.400 hectáreas afectadas

El incendio en el macizo de Les Gavarres, el más importante de las últimas décadas en esta zona boscosa, ha afectado a unas 2.400 hectáreas de las casi 30.000 que abarca este espacio natural. Después del paso del fuego, el paisaje es totalmente diferent

Visualización de un deslizador de fotos.

En las imágenes aéreas, se pueden observar las áreas arrasadas por llamas, que en los próximos meses y años afrontarán un proceso de recuperación que desembocarán, seguramente, en un paisaje un tanto diferente en los terrenos quemados, que van desde la zona norte a la parte del macizo que colinda con la localidad de Calonge.