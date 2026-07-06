Empordà
El antes y el después del incendio de Les Gavarres: así han quedado las 2.400 hectáreas afectadas
DIRECTO | Los bomberos levantan el confinamiento de los vecinos de todo el perímetro afectado por el incendio de las Gavarres
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
El incendio en el macizo de Les Gavarres, el más importante de las últimas décadas en esta zona boscosa, ha afectado a unas 2.400 hectáreas de las casi 30.000 que abarca este espacio natural. Después del paso del fuego, el paisaje es totalmente diferent
En las imágenes aéreas, se pueden observar las áreas arrasadas por llamas, que en los próximos meses y años afrontarán un proceso de recuperación que desembocarán, seguramente, en un paisaje un tanto diferente en los terrenos quemados, que van desde la zona norte a la parte del macizo que colinda con la localidad de Calonge.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: Diari de Girona
- Dan Buettner, experto en longevidad: 'Las personas que más viven no solo hacen más ejercicio, están construyendo amistades
- Los médicos inspectores de la Seguridad Social denuncian retrasos de 720 días en las bajas: 'La gestión está siendo nefasta
- Estabilizado el incendio de Sant Andreu de la Barca que obligó a confinar la colonia del Palau y la calle Clavell
- Un 40% de los pacientes con cáncer de próstata reciben tratamientos que pueden favorecer la osteoporosis
- Cuatro personas de la misma familia, entre ellas dos menores, mueren en un accidente de tráfico en Palencia
- Muere un turista de 28 años en una playa de México por el ataque de un cocodrilo
- Controlado el incendio en una nave de la empresa de residuos Gersa en Sant Boi de Llobregat
- Jubilarse para ayudar: los mayores de 65 lideran el voluntariado en España