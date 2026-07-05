Sílvia Paneque: "Ciertos sectores ambientalistas deberían hacer una profunda reflexión cuando se sitúan en contra parques renovables"

Antes de abordar la ampliación del aeropuerto de El Prat, el Govern debe presentar el plan de gestión del delta del Llobregat que exige Bruselas. ¿Cuándo lo hará?

Lo tendremos finalizado entre septiembre y octubre. De hecho, si me permitís la broma, como deberes de verano me llevo el redactado preliminar de este plan de gestión precisamente para poder revisarlo durante todo este mes de agosto.

¿El plan tendrá el visto bueno de agricultores y entidades ambientales?

No sé si podrá haber un consenso generalizado del 100% entre todos los sectores. Intentaremos que sea el máximo posible. Pero debe quedar aprobado en 2026.

Y una vez esté presentado, ¿creen que Europa archivará la infracción abierta por el mal estado de los humedales?

Esto es difícil de decir. No creemos que tarde mucho, pero se me hace difícil dar un calendario porque no depende de nosotros. Pensamos que debe ser rápido porque es un expediente abierto desde hace muchos años y quedan ya pocas cuestiones por resolver: la finalización de las obras de Aena en los antiguos párkings y este plan de gestión. Entendemos que este plan dará respuesta a lo que la Comisión pedía para cerrar el caso.

Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. / Jordi Otix / EPC

Si el expediente se cierra y el DORA se aprueba en septiembre, el principal escollo para ampliar el aeropuerto serán sus socios. ¿Cómo lo gestionará?

La ampliación es una decisión tomada y comunicada a la opinión pública. Se hará de la mejor manera posible y con unas compensaciones ambientales jamás vistas. Es una infraestructura que, pese a la preocupación que sé que tienen algunos sectores, se hará con las máximas garantías. Además, como dice el secretario Sargatal, creo muy sinceramente que puede dar una segunda oportunidad ambiental al delta del Llobregat.

"El plan de gestión del delta del Llobregat responderá a lo que Europa pedía cerrar la infracción en curso" Sílvia Paneque — Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica

Para ordenar la instalación de energías renovables, presentaron el PLATER, el plan territorial que dice dónde es ideal producir energía limpia. Pero el documento está provocando rechazo en muchas comarcas. ¿Se plantean modificarlo?

A finales de julio terminará el periodo de enmiendas y alegaciones. La voluntad del Govern es incluir el máximo de enmiendas posibles en el PLATER, tantas como podamos, sobre todo aquellas que nos lleguen de los municipios.

O sea, que sí se abren a realizar modificaciones.

La voluntad es que el PLATER sea lo más ajustado posible a las alegaciones que se presenten. En otoño daremos respuesta a todas ellas y continuaremos el diálogo con los municipios, porque, al fin y al cabo, el PLATER ordena. Los parques no se detendrán porque no haya PLATER, lo que ocurrirá es que llegarán de manera desordenada. Se trata de una herramienta muy potente para que los ayuntamientos puedan decir en qué parte de su municipio quieren que vayan estas energías renovables. Y no hace falta que insista en la necesidad de hacer la transición energética. Aunque los datos del primer trimestre son buenos en cuanto a instalación de megavatios (de hecho hemos instalado prácticamente el triple que en todo 2025), seguimos estando en un 21% de generación renovable, mientras que el resto de España y Europa están en el 55%.

"El PLATER incorporará las alegaciones de los municipios pero seguirá adelante y se aprobará" Sílvia Paneque — Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica

Entonces, puede afirmar que el PLATER, aunque modificado, ¿seguirá adelante?

Seguirá adelante y se aprobará.

Otro proyecto polémico y con oposición es el Plemcat, la plataforma eólica marina de pruebas en el golfo de Roses. ¿Qué les dice a los que están en contra?

Pues que se hizo un pacto muy razonable. Había dudas por parte de ecologistas e incluso desde el ámbito científico sobre si un parque comercial de eólica marina flotante podía producir algunos efectos negativos sobre la biodiversidad. Y se llegó a un acuerdo: hagamos una plataforma experimental con tres aerogeneradores de tres tecnologías diferentes y analicemos si hay un impacto negativo o no. Esta plataforma, además, nos da la oportunidad de ser el primer polo científico y académico de seguimiento de este tipo de tecnología en todo el mundo. Vendrán universidades y grupos de investigación de todo el mundo.

¿Tiene la sensación de que hay una parte del territorio que está sistemáticamente en contra de cualquier infraestructura que se plantea?

Yo puedo entender la preocupación de las personas que han visto un paisaje durante muchos años de una manera y la huella que la implantación de renovables puede tener en estos entornos. Pero contrapongo este razonamiento y esta preocupación al hecho de decir que debemos descarbonizar nuestra economía. Descarbonizar significa generar electricidad y generar electrificar significa disponer de placas fotovoltaicas y aerogeneradores. Y no hacerlo significa no luchar contra el cambio climático y defender los combustibles fósiles o las nucleares. Quien dice que no quiere renovables quiere decir que pretende continuar con el modelo que hemos tenido hasta ahora y que nos ha llevado a la situación climática actual. Los aumentos de temperaturas que estamos viendo también afectan a los paisajes. Pensemos en la última sequía o en los grandes incendios. Creo que hay algunos sectores ambientalistas que deberían hacer una profunda reflexión cuando se sitúan en contra de algunos parques renovables.

¿Se compromete a presentar la esperada Ley de Residuos este año?

El anteproyecto está cerrado por parte de la conselleria. Estamos recogiendo los últimos informes preceptivos y calculamos que el Govern lo aprobará entre septiembre y octubre. A partir de ahí, se inicia la tramitación parlamentaria, que debemos estimar que será de entre 12 y 18 meses. Nuestra línea roja temporal era septiembre-octubre, porque estamos en la mitad del mandato y queremos estar seguros de que habrá margen para aprobarla.

"No oculto las dificultades para alcanzar un acuerdo entre sectores sobre la Agència de la Natura, pero seguimos en la vía del diálogo" Sílvia Paneque — Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica

¿Qué pasará con la Agència de la Natura (Anacat), que arrastra ya más de seis años de retraso?

No oculto las dificultades que estamos teniendo para alcanzar un acuerdo sobre qué dirección y qué consejo rector debería tener la Anacat para que todas las partes se sientan cómodas. Cuando digo todas las partes, me refiero fundamentalmente al sector primario (ganadero, agrícola y forestal) y al ambientalista.

Ante este bloqueo, ¿ve realmente viable poner en marcha este proyecto?

Estamos en la fase del diálogo. También es verdad que la Agència está aprobada por ley y que se podría poner en marcha tal y como está. Pero sí pensaba que valía la pena intentar llegar a un nuevo acuerdo para tener un consejo de administración suficientemente equilibrado y de consenso. Al final, todos estos sectores estamos en el territorio y estamos condenados a entendernos. Y la Anacat es una oportunidad para hacerlo y preservar el entorno y todos sus usos.

Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, en el Parlament. / Jordi Otix / EPC

¿Si no hay acuerdo, la crearán igualmente?

Yo todavía estoy en la vía del acuerdo. A mí, me cuesta mucho abandonar la vía del diálogo y el acuerdo. Nos hemos dado hasta diciembre para agotar esta vía de diálogo. Tengo un semestre para poder lograrlo.

Donde sí han logrado un acuerdo de cierto consenso entre sectores es en Prades, para poner en marcha el nuevo parque natural.

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Es el primer parque natural que se aprueba en 10 años en Catalunya y estamos muy satisfechos, porque nacerá con un plan de gestión y usos y un plan de protección acordados después de un largo diálogo. Los siguientes pasos son abordar la creación del parque natural de L'Albera y las ampliaciones de tres parques existentes: Aigüestortes, los Aiguamolls de l'Empordà y Montgrí, Illes Medes i Baix Ter.