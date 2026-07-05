Los seis grandes incendios que han afectado a las Gavarres a lo largo de la historia

La historia en el macizo de las Gavarres se repite. Mientras un nuevo incendio ya ha consumido unas 2.400 hectáreas, cabe recordar que este espacio natural ha sido víctima de grandes fuegos en al menos cinco ocasiones anteriores.

La primera se remonta al 12 de agosto de 1928, cuando se declaró un incendio en la zona de Montnegre que acabó convirtiéndose en uno de los más importantes del siglo XX. Hasta ahora, de hecho, era el fuego que había afectado a una mayor superficie de las Gavarres, con 1.600 hectáreas quemadas. Según el informe emitido por los Bomberos, las llamas se originaron en la fuente de Can Carreres, en Santa Pellaia, y se propagaron rápidamente hacia el norte, en dirección al Montigalar y Montnegre.

El fuego también afectó a bosques de Bordils y Celrà, así como a los vecindarios del sur de Madremanya. Más allá del impacto ambiental, el incendio generó una importante oleada de solidaridad: se organizaron actos benéficos para recaudar fondos destinados a los propietarios y trabajadores afectados, entre ellos un festival sardanista.

El siguiente gran incendio destacaría tanto por las 1.500 hectáreas quemadas como por las tensiones políticas que lo rodearon. Se produjo entre el 16 y el 19 de julio de 1983 y puso en peligro construcciones situadas en las afueras de Girona y de municipios como Celrà y Quart. Recortes de prensa de la época recogen la tensión entre Xavier Soy, entonces delegado de la Generalitat, y el alcalde de Girona, Joaquim Nadal, con el Gobierno central. Este fue acusado de entorpecer la llegada de los hidroaviones franceses que debían colaborar en las tareas de extinción. Las aeronaves no pudieron acceder a territorio catalán hasta la mañana del día 19, cuando el incendio ya estaba prácticamente controlado.

Pocos años después del inicio del siglo XXI, entre los días 29 y 31 de agosto de 2003, un nuevo incendio quemó 434,4 hectáreas entre Castell-Platja d’Aro y Calonge y obligó a evacuar a unas 12.000 personas de varias urbanizaciones y cuatro campings. El informe de los Bomberos destaca que se produjeron "problemas de seguridad con el movimiento de grandes grupos de personas evacuadas", ya que algunos propietarios volvían a las urbanizaciones para "defender sus viviendas".

Esta situación dificultó las actuaciones de los equipos de emergencia, que movilizaron 182 dotaciones de Bomberos y 19 voluntarios, además de numerosos medios terrestres y aéreos. "La sensación de indefensión, impotencia e irritación provocó que ciertas personas regresaran a la urbanización evacuada desobedeciendo órdenes de los cuerpos de seguridad", señala el documento.

Calonge volvería a ser protagonista con el incendio de 2014. El fuego afectó a 378,29 hectáreas en Vall-llobrega, Forallac, Calonge y Palamós. Se declaró el 16 de marzo y se dio por extinguido cuatro días más tarde, el 20 de marzo. Como en episodios anteriores, se produjeron desalojos y cortes de carreteras, con el añadido de que los Agentes Rurales abrieron una investigación para determinar el origen del fuego.

Seis años y medio después, un vecino de Vall-llobrega se sentó en el banquillo de los acusados del Juzgado Penal número 4 de Girona. La Fiscalía lo acusaba de un delito de incendio forestal por imprudencia grave con afectación a un espacio natural protegido y solicitaba una pena de dos años de prisión. También reclamaba que abonara, conjuntamente con dos aseguradoras, una indemnización superior a los 1,2 millones de euros por los daños causados tanto al espacio natural como a viviendas, fincas, infraestructuras telefónicas y un vehículo. Finalmente, sin embargo, el juzgado lo absolvió. La jueza Leyre González concluyó que no se había podido demostrar que las llamas se originaran en unas quemas controladas de vegetación que el vecino había llevado a cabo en su finca los días 11, 12, 13 y 14 de marzo.

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La causa del penúltimo gran incendio de las Gavarres, que tuvo lugar a principios de julio de 2022, quedó más clara según la investigación de los Agentes Rurales. El origen del fuego se situó en unas tareas de mantenimiento de la franja perimetral de protección de la urbanización Can Manel, en Castell-Platja d’Aro. Los trabajos estaban autorizados y cumplían las condiciones de prevención vigentes. El incendio calcinó 70 hectáreas y obligó a desalojar a unos 350 vecinos de varias urbanizaciones y masías cercanas. También se suspendieron temporalmente las actividades del Club Golf d’Aro - Mas Nou, aunque personal de las instalaciones colaboró en las tareas de creación de cortafuegos.