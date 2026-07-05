Altas temperaturas
Los 'Raiers' de La Pobla de Segur desafían al Noguera Pallaresa en una 48ª edición marcada por el calor
Una treintena de tripulantes navegan 6 kilómetros río abajo desde la presa de Llania en cuatro rais de tres tramos
El río Segre, con buen caudal, facilita la 37ª bajada de los raiers de Coll de Nargó
El descenso de rais por el río Noguera Pallaresa ha centrado todas las miradas este domingo en el marco de la 48.ª Diada de Raiers de La Pobla de Segur (Pallars Jussà). Las altas temperaturas no han impedido que un numeroso público se reuniera en la zona del puente de Claverol para recibir a los protagonistas de la jornada: una treintena de raiers que han navegado unos 6 kilómetros desde la presa de Llania a bordo de cuatro rais. Todo ello, como homenaje al antiguo oficio del transporte fluvial de madera. El descenso de raiers, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, pone el broche final a tres días de fiesta con actividades culturales, conciertos y mercados en este municipio del Pallars Jussà.
Después de un buen desayuno para coger fuerzas, a las once y media de la mañana, un grupo de una treintena de raiers terminó de equiparse con fajas y chalecos. En la orilla del río, en la zona de la presa de Llania, y con los rais listos para zarpar, familiares, amigos y visitantes presenciaron los últimos preparativos antes de comenzar el descenso fluvial.
Cuatro rais de tres tramos descendieron a lo largo de seis kilómetros en un espectáculo visual en el que los raiers demostraron su destreza para manejar los remos y dirigir las embarcaciones, evitando chocar contra las rocas y esquivando las corrientes de agua para no encallar. Durante el recorrido, estuvieron acompañados por los gritos de ánimo de las personas que los observaban desde los miradores habilitados.
El espacio que concentró la mayor afluencia de público fue la zona del puente de Claverol, punto final del recorrido. Una multitud, algunos protegidos con sombreros, gorras y paraguas, esperó bajo un sol intenso para recibir entre aplausos a los raiers.
Este año, las cuatro embarcaciones llegaron "sin complicaciones", según explicó Roger, uno de los raiers que participó en el descenso, quien añadió que "se nota que hay experiencia sobre el rai". En la misma línea se expresó Àlex, quien destacó que "había bastante agua".
- Alejandro Sáez, experto de la Organización Meteorológica Mundial: 'En 20 años, quizá recordaremos este verano como uno de los más fríos
- Los médicos inspectores de la Seguridad Social denuncian retrasos de 720 días en las bajas: 'La gestión está siendo nefasta
- El incendio de Les Gavarres sigue quemando sin control y alcanza ya las 2.300 hectáreas afectadas
- Los Mossos detienen a uno de los sospechosos del crimen del parque de la Pegaso y buscan al resto
- Los Mossos investigan a un hombre que tenía cien colmenas de abejas robadas
- La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del sábado, 4 de julio de 2026, en directo
- El psiquiatra que atendió a los Andic no estaba de acuerdo en centrar la terapia en la herencia en vida
- Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora del fuego en la Bisbal