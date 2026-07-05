Altas temperaturas
Lleida activará el lunes el plan operativo para prevenir los efectos del calor sobre la salud de las personas
En la ciudad hay unos sesenta refugios climáticos y, por tercer verano, las piscinas municipales abren hasta las 20.30 h
Catalunya roza los 40 grados en el primer día de una ola de calor con riesgo "extremo" de incendios en Girona
La Paeria de Lleida activará el lunes, en fase de alerta, el Documento Único de Protección Civil Municipal por riesgo de ola de calor. La activación de estas medidas comporta la especial vigilancia de las personas más frágiles, intensificar las llamadas de apoyo e incidir en las recomendaciones para que las personas se mantengan protegidas del calor.
La Paeria ofrece unos sesenta refugios climáticos, tanto interiores como exteriores, como centros cívicos, equipamientos culturales, centros sénior, ramblas, calles, parques o espacios verdes, entre otros. Este ya es el tercer verano que la Paeria amplía el horario de las piscinas municipales, que es de 11.00 h a 20.30 h, para adaptar los servicios municipales a los episodios de calor intensa.
Según las alertas del Meteocat, el calor intenso afectará especialmente al Pla de Lleida desde el lunes al mediodía hasta el miércoles 8, especialmente entre las 12.00 h y las 18.00 h de estos tres días. Al mismo tiempo, la activación del Procicat indica la previsión de temperaturas de hasta 40 o 42 grados.
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