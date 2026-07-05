Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tour 2026 en directoTráfico Barcelona TourAliança CatalanaVito QuilesIncendio La BisbalPutinAire acondicionadoRodalies
instagramlinkedin

Altas temperaturas

Lleida activará el lunes el plan operativo para prevenir los efectos del calor sobre la salud de las personas

En la ciudad hay unos sesenta refugios climáticos y, por tercer verano, las piscinas municipales abren hasta las 20.30 h

Catalunya roza los 40 grados en el primer día de una ola de calor con riesgo "extremo" de incendios en Girona

Personas refugiándose del calor

Personas refugiándose del calor / Zowy Voeten

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
ACN

ACN

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Paeria de Lleida activará el lunes, en fase de alerta, el Documento Único de Protección Civil Municipal por riesgo de ola de calor. La activación de estas medidas comporta la especial vigilancia de las personas más frágiles, intensificar las llamadas de apoyo e incidir en las recomendaciones para que las personas se mantengan protegidas del calor.

La Paeria ofrece unos sesenta refugios climáticos, tanto interiores como exteriores, como centros cívicos, equipamientos culturales, centros sénior, ramblas, calles, parques o espacios verdes, entre otros. Este ya es el tercer verano que la Paeria amplía el horario de las piscinas municipales, que es de 11.00 h a 20.30 h, para adaptar los servicios municipales a los episodios de calor intensa.

Noticias relacionadas

Según las alertas del Meteocat, el calor intenso afectará especialmente al Pla de Lleida desde el lunes al mediodía hasta el miércoles 8, especialmente entre las 12.00 h y las 18.00 h de estos tres días. Al mismo tiempo, la activación del Procicat indica la previsión de temperaturas de hasta 40 o 42 grados.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Alejandro Sáez, experto de la Organización Meteorológica Mundial: 'En 20 años, quizá recordaremos este verano como uno de los más fríos
  2. Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora del fuego en la Bisbal
  3. El incendio de Les Gavarres sigue quemando sin control y alcanza ya las 2.300 hectáreas afectadas
  4. Los Mossos detienen a uno de los sospechosos del crimen del parque de la Pegaso y buscan al resto
  5. Los Mossos investigan a un hombre que tenía cien colmenas de abejas robadas
  6. Los médicos inspectores de la Seguridad Social denuncian retrasos de 720 días en las bajas: 'La gestión está siendo nefasta
  7. La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del sábado, 4 de julio de 2026, en directo
  8. El psiquiatra que atendió a los Andic no estaba de acuerdo en centrar la terapia en la herencia en vida

Lleida activará el lunes el plan operativo para prevenir los efectos del calor sobre la salud de las personas

Lleida activará el lunes el plan operativo para prevenir los efectos del calor sobre la salud de las personas

DIRECTO | Los Bombers luchan por controlar el fuego de La Bisbal ante la amenaza de la ola de calor

DIRECTO | Los Bombers luchan por controlar el fuego de La Bisbal ante la amenaza de la ola de calor

5.000 evacuados y dos heridos en estado muy grave por el incendio de la Catalunya del Nord que ya ha arrasado 1.650 hectáreas

5.000 evacuados y dos heridos en estado muy grave por el incendio de la Catalunya del Nord que ya ha arrasado 1.650 hectáreas

Finlandia busca profesores de Educación infantil: más de 3.000 euros brutos y vivienda garantizada

Finlandia busca profesores de Educación infantil: más de 3.000 euros brutos y vivienda garantizada

El calor y la humedad disparan las plagas de cucarachas: la desconocida solución ante unos insecticidas que ya no funcionan

El calor y la humedad disparan las plagas de cucarachas: la desconocida solución ante unos insecticidas que ya no funcionan

Cuatro personas de la misma familia, entre ellas dos menores, mueren en un accidente de tráfico en Palencia

Cuatro personas de la misma familia, entre ellas dos menores, mueren en un accidente de tráfico en Palencia

El incendio en La Bisbal deja 11 heridos, entre civiles y bomberos, la mayoría leves

El incendio en La Bisbal deja 11 heridos, entre civiles y bomberos, la mayoría leves

Lo confirma la AEPD: multa de 100.000 euros por fotografiar el DNI sin justificación en la verificación de identidad

Lo confirma la AEPD: multa de 100.000 euros por fotografiar el DNI sin justificación en la verificación de identidad