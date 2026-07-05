Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora del fuego en La Bisbal

El SEM ha atendido hasta ahora a cinco bomberos, un militar y dos ciudadanos

Durante la extinción del incendio, cinco bomberos han sufrido algún tipo de afectación leve y han continuado sus tareas después de recibir atención por parte de sanitarios. En este sentido, el SEM ha realizado ocho asistencias desde el inicio del dispositivo: el viernes a cuatro bomberos y un miembro de la UME —trasladado en estado leve al CAP La Bisbal— y el sábado a un bombero y dos ciudadanos —uno de ellos trasladado en estado menos grave al hospital de Palamós—.

El fuego ha afectado principalmente al Espacio Natural Protegido de las Gavarres y los Bombers han trabajado durante toda la emergencia con el objetivo de evitar que se abriera hacia el noroeste del macizo, en dirección a Girona, un escenario que habría elevado el potencial de propagación hasta más de 30.000 hectáreas.

Durante las primeras horas del incendio se formó un pirocúmulo que los Bombers monitorizaron de manera permanente para evitar que su colapso pusiera en riesgo a los equipos de extinción, ha detallado Borrell. Además, los focos secundarios generados por el fuego y la gran cantidad de islas de vegetación sin quemar complican las tareas de extinción.