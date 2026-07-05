Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora del fuego en La Bisbal

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Fuego en el Empordà
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El incendio de La Bisbal ha comenzado por el uso de una radial según la hipotésis de los Agents Rurals
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Los Bombers siguen luchando por estabilizar el flanco derecho del incendio originado este viernes en la Bisbal d'Empordà y que ya ha entrado en el macizo de Les Gavarres. Protección Civil mantiene confinados a varios municipios del Baix Empordà. El aviso por riesgo de incendio elevado, que coincide con una alerta por ola de calor, se mantiene activo en buena parte de Catalunya.
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