Un incendio de vegetación arde cerca de la C-15, en Capellades

Los Bombers de la Generalitat trabajan este domingo en un incendio de vegetación agrícola en Capellades, cerca de la carretera C-15. El aviso del fuego se recibió a las 15:04 horas a través del teléfono de emergencias 112. Según han informado los Bomberos, las llamas afectan principalmente a campos de rastrojo y una zona de cañaverales.

Para extinguir el incendio, el cuerpo de emergencias ha movilizado seis dotaciones terrestres y tres medios aéreos, que trabajan conjuntamente con efectivos de las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF). Los equipos centran sus esfuerzos en estabilizar la cabeza del incendio, priorizando las descargas de agua en ese punto para evitar que el fuego continúe avanzando.

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Por el momento, no se ha informado sobre la afectación a personas o viviendas, ni tampoco sobre la superficie quemada. Las tareas de extinción continúan en marcha.