Confinadas 1.200 personas por un incendio forestal de alta intensidad en Sant Andreu de la Barca

Los bomberos de la Generalitat trabajan en la extinción de un incendio de alta intensidad que se ha iniciado a las 13.35 horas de este domingo en una zona forestal de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat). Según han informado los Bomberos de la Generalitat, en el incendio, que se ha desatado cerca de la Via de l'Esport, trabajan once dotaciones terrestres y cinco aéreas, que centran sus esfuerzos en el flanco izquierdo, por donde está avanzando el fuego.

Ante el riesgo, las autoridades han pedido el confinamiento de los residentes de la colonia del Palau y la calle Clavell de Sant Andreu de la Barca, una medida que afecta a unas 1.500 personas, aproximadamente, según datos recopilados por la agencia ACN. Los afectados han recibido un mensaje por el sistema de emergencias 'ES-Alert' y los bomberos les han reclamado que cierren puertas y ventanas.

El incendio, que los Bomberos califican de "alta intensidad", está quemando vegetación forestal. "El fuego quema en ascendente y alta intensidad en Serrat d'en Canals. Priorizamos la extinción del flanco izquierdo porque es el motor", han comunicado a través de un mensaje en la red social X (antes Twitter). Protecció Civil ha informado también vía X que el teléfono de emergencias 112 ha recibido 200 llamadas para alertar de este fuego.

El fuego de Sant Andreu de la Barca coincide con el incendio forestal de La Bisbal d'Empordà, ya en vías de control, pero que ayer movilizó a todos los efectivos de los Bomberos de la Generalitat porque amenazaba con descontrolarse en el macizo de Les Gavarres, alimentado por el viento de marinada.

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Hacia las 14.00 de esta tarde, se ha declarado otro incendio forestal en Òrrius (Barcelona), aunque ha quedado sofocado en breve gracias a la intervención de seis dotaciones de los Bombers de la Generalitat, con el apoyo de las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF).