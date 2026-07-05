Guillermo Mera, alumno excelente de la PAU hace 8 años, es hoy físico teórico y trabaja como investigador en Bélgica: "En el instituto tuve los mejores profesores de mi vida"

Guillermo Mera Álvarez fue uno de los mejores en la PAU (entonces llamada EBAU) de 2018. Sacó un 9,95 sobre 10 en la fase de admisión. Ocho años después, aquel estudiante ejemplar del IES Pando de Oviedo es un reputado investigador del Instituto de Física Teórica de la Universidad de Lovaina (Bélgica). Fue fichado en 2024, nada más terminar un máster en Física Teórica en la Universidad de Cambridge. Mera estudia la llamada dualidad gauge/gravedad.

El ovetense lo traduce: "Son unas inesperadas equivalencias físicas entre teorías de gravedad y teorías cuánticas de campos (sin gravedad). Estas dualidades nos ayudan a entender cómo funcionan la gravedad y la mecánica cuántica en condiciones extremas, donde los métodos convencionales fallan. Nuestro objetivo es reducir la cantidad de simetría que debe tener un sistema físico para poder establecer una correspondencia de este tipo".

Guillermo cursó el doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Oviedo y, tras ello, recorrió varios laboratorios de Europa. Hoy es físico teórico, aquel que se ocupa de construir y analizar modelos matemáticos de la realidad física. Su doctorado persigue aportar luz a la teoría de gravedad cuántica, que es crucial para entender el funcionamiento de los agujeros negros o la evolución del Universo en sus primeros instantes de vida.

Becado desde segundo de carrera

Mera no solo despuntó en el Bachillerato y en la PAU, sino también en la Universidad. En el segundo curso ya consiguió una beca de excelencia de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson, que conserva hasta finalizar la doble titulación en 2023. Ese mismo año recibió otra beca, en esta ocasión de posgrado de la Fundación La Caixa para estudiar un máster en la Universidad de Cambridge. Al terminar, fue contratado por la universidad belga para realizar una tesis doctoral bajo la dirección de Nikolay Bobev. "Mi doctorado está financiado por una beca de la agencia pública de investigación científica flamenta, FWO", explica. En Bélgica estará, como poco, dos años más.

Los años de instituto

Guillermo Mera recuerda los años de Bachillerato en el IES El Pando "con mucho cariño y agradecimiento". "Es cierto que había algo de presión, por estar compaginándolo con el Conservatorio y porque las carreras que me interesaban tenían nota de corte bastante alta, pero el Bachillerato te da la oportunidad de aprender de todo un poco y eso es algo que no valoras hasta que te ves obligado a especializarte", dice.

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Los profesores que tuvo en aquella etapa, muchos ya jubilados, fueron "los mejores que he tenido en toda mi vida". "La 'mili' en el Pando era dura, pero salíamos muy bien preparados, no solo para la selectividad sino también para la vida académica y laboral en general. Agradezco que mis profesores pensaran también en lo segundo, en vez de convertir su curso en una especie de intensivo de preparación de la Selectividad", subraya. "Creo que con las altísimas notas de corte actuales se corre el riesgo de perder esa altura de miras", termina.