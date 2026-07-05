Detenida una mujer por alquilar y facilitar una red de al menos 21 'narcopisos' en la provincia de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a dos personas -una mujer de 64 años y un hombre de 21- y desmantelaron dos puntos de venta de droga en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona y en Badalona (Barcelonès). Las detenciones tuvieron lugar los días 29 y 30 de junio. La arrestada estaba especializada a arrendar inmuebles que posteriormente destinaba al tráfico y consumo de sustancias estupefacientes. De los 35 inmuebles que habría alquilado, al menos 21 habrían sido utilizados directamente como puntos de venta de cocaína y crack.

La mujer, que ya fue detenida el noviembre del año pasado en un dispositivo contra puntos de venta de droga en el Eixample y Ciutat Vella, no se limitaba a figurar como titular de los contratos de arrendamiento sino que participaba activamente en la gestión de los 'narcopisos'.

De hecho, la detenida acumula antecedentes por delitos contra la salud pública y falsificación documental, y también ha sido investigada anteriormente por su presunta vinculación con una organización criminal. En paralelo, el hombre arrestado -de 21 años- también tiene antecedentes por delitos contra la salud pública, delito de lesiones, hurto y la gran mayoría por robo con violencia e intimidación. Los dos arrestados pasaron a disposición judicial el 1 de julio.

Vigilancias y cacheos

La investigación se inició a raíz de una intervención a otro punto de venta de droga el abril pasado en el distrito de Ciutat Vella. En paralelo, los investigadores de Mossos recibieron varias informaciones que apuntaban a la existencia de dos inmuebles que se utilizarían como puntos de venta y consumo de sustancias estupefacientes. Uno de los domicilios estaba situado al distrito de Ciutat Vella de Barcelona y el otro en Badalona.

Las vigilancias y seguimientos permitieron constatar un flujo continuo de consumidores que accedían a los inmuebles y hacían estancias de corta duración, una dinámica compatible con la actividad de tráfico de drogas.

En el caso del local situado en Ciutat Vella, durante el mes de mayo se llevaron a cabo varias vigilancias y actuaciones policiales que permitieron intervenir sustancias estupefacientes, principalmente crack, a personas que acababan de salir del domicilio investigado. Los días 29 y 30 de junio, coincidiendo con la fase de explotación de la investigación, los agentes efectuaron dos entradas y cacheos en estos inmuebles situados en Ciutat Vella y Badalona.

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Durante los cacheos, se intervinieron pequeñas cantidades de crack, cocaína y hachís, además de una pistola de aire comprimido, tres sistemas de videovigilancia instalados para controlar los accesos, una báscula de precisión, dinero en efectivo y material destinado a la manipulación y dosificación de sustancias estupefacientes. La actuación policial también ha permitido recuperar las propiedades y poner fin a la actividad delictiva que se desarrollaba.