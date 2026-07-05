Los Bomberos inspeccionan las viviendas afectadas por el incendio de Les Gavarres para evaluar si corren riesgo de derrumbe

Los Bomberos del Grupo Especial de Estructuras Colapsadas (GREC) están inspeccionando las viviendas afectadas por el incendio de Les Gavarres para determinar si presentan riesgo de derrumbe. Para ello, utilizan sistemas de geolocalización y prismáticos, revisando tanto las construcciones situadas en el perímetro del incendio como las que se encuentran en el interior de la zona quemada.

Una vez inspeccionadas, las viviendas se clasifican con tres colores: verde (sin riesgo), amarillo (requiere la evaluación de un técnico) y rojo (existe peligro real de colapso). Además, cuando es necesario, los equipos recomiendan que los propietarios reciban atención psicológica.

El miembro del GREC Roger Sauquet ha insistido en que, ante un confinamiento por un incendio forestal, "en general las viviendas son un lugar seguro porque rara vez arden".

Dieciséis viviendas afectadas por el incendio

Según el último balance facilitado por los Bomberos, el incendio de Les Gavarres ha afectado a 16 viviendas, de las cuales ocho han quedado completamente calcinadas. También se han visto dañadas varias construcciones industriales y barracas.

Para comprobar si las estructuras siguen siendo seguras o presentan riesgo de colapso, el GREC ha desplegado varios equipos que recorren tanto las urbanizaciones situadas en el perímetro del incendio como el interior de la superficie quemada.

Este mediodía, dos de estos equipos trabajaban en la urbanización Mas Ambrós, en Calonge, donde inspeccionaron una vivienda previamente precintada por los equipos de extinción y otra que había quedado totalmente destruida por las llamas.

Sauquet explica que, tras cada inspección y mediante sistemas de geolocalización, las viviendas quedan etiquetadas según su estado: verde si pueden volver a ocuparse, amarillo si necesitan una revisión técnica y rojo cuando existe un peligro real de derrumbe o el inmueble ya ha colapsado por completo.

Durante este domingo, los equipos del GREC tienen previsto inspeccionar todos los municipios donde se han registrado daños en viviendas o construcciones, entre ellos Calonge, Santa Cristina d'Aro y La Bisbal d'Empordà. Según Sauquet, la zona con mayor número de viviendas afectadas es Santa Cristina d'Aro.

La mayoría de los daños se concentran en jardines y elementos exteriores

Hasta el momento, los bomberos han comprobado que la mayoría de las viviendas solo presentan daños en jardines y elementos exteriores, mientras que las estructuras principales permanecen intactas.

No obstante, también han localizado viviendas en las que han ardido construcciones auxiliares y, en un número reducido de casos, el fuego ha penetrado en el interior, dañando la estructura y provocando incluso el hundimiento de techos y forjados.

Inspecciones en el perímetro y en el interior del incendio

El trabajo del GREC permitirá establecer el balance definitivo de viviendas afectadas por el incendio de Les Gavarres. Aunque los equipos de extinción ya habían detectado daños durante las labores de emergencia, ahora los especialistas regresan a cada punto para evaluar el estado estructural de los inmuebles.

Durante las inspecciones en las urbanizaciones, los bomberos también utilizan prismáticos para detectar posibles daños desde la distancia. Según Sauquet, en zonas como Mas Ambrós hay sectores donde parece que las llamas no llegaron a las viviendas, aunque es necesario revisar parcela por parcela para confirmarlo.

Una vez finalizado el trabajo en las áreas urbanizadas, los equipos accederán al interior del macizo de Les Gavarres para inspeccionar las viviendas situadas dentro del perímetro calcinado. El objetivo es completar todas las evaluaciones antes de finalizar la jornada y trasladar posteriormente el informe de daños a los ayuntamientos, ya que serán los consistorios y los arquitectos municipales quienes determinen las actuaciones posteriores.

"Las viviendas siguen siendo un lugar seguro"

Roger Sauquet ha reiterado que, cuando se decreta un confinamiento por un incendio forestal, las viviendas suelen ser el lugar más seguro. Explica que los materiales de construcción habituales, como el hormigón o la cerámica, hacen que las casas rara vez ardan, incluso cuando el fuego afecta al bosque que las rodea.

El bombero reconoce que existen construcciones más modernas elaboradas con materiales ligeros o aislamientos sintéticos que pueden resultar más vulnerables al fuego, así como viviendas con porches o estructuras exteriores de madera que facilitan la propagación de las llamas.

Aun así, insiste en que la probabilidad de que una vivienda arda completamente es baja y que, incluso si el fuego llegara al interior, los ocupantes dispondrían normalmente de tiempo para salir con seguridad.

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"Sería mucho más peligroso evacuar a la población si el fuego alcanzara a las personas dentro de sus vehículos. Por eso, las viviendas siguen siendo, en términos generales, el lugar más seguro durante un incendio forestal", concluye Sauquet.